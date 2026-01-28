梁敏巧地鐵熟睡被捕獲 意外惹網民性騷擾留言 霸氣反擊：尊重下自己同父母

梁敏巧地鐵熟睡被捕獲 意外惹網民性騷擾留言 霸氣回應對方：尊重下自己同父母

梁敏巧（Maggie）2019年參選香港小姐競選入行，憑主持《東張西望》成為「東張女神」而成功入屋。去年參加真人騷《女神配對計劃》與「暖男律師」Matt（劉啟進）配對成功，「M&M CP」備受關注，加上於節目呈現真性情被網民大讚性格好，人氣大急升，收穫唔少粉絲加主持及廣告機會不斷。日前，有網民野生捕獲梁敏巧坐深圳地鐵熟睡，不過喺一片留言中，突然出現一名網民發表帶有性騷擾嘅言論，令梁敏巧現真身霸氣回應對方。

日前，有網民於Threads發文，分享自己喺深圳地鐵偶遇梁敏巧嘅經過，該網民表示，當日喺深圳途中，上車不久就發現身旁一位女生熟睡，仔細一睇竟然係梁敏巧：「有幾下佢瞌到爭啲跌咗過嚟，我個心卜卜跳但發誓我真係咩都冇做過，不過就近睇佢皮膚真係幾好。」呢段地鐵被捕獲嘅有趣經歷引起熱議，從照片可見，梁敏巧穿著綠色外套、白色長褲，戴黑色口罩，完全係熟睡狀態，十分放鬆，完全冇理會女神形象，展現出貼地一面。帖文曝光後，梁敏巧親自現身留言，展現幽默又真誠嘅一面，笑言：「喂，好彩戴咗口罩你睇唔到我流口水！」隨即解釋自己喺地鐵瞓著係因為連日工作繁忙：「無計啦前晚11點收工，第二朝5點幾起身去完慈善跑再要去教琴，係攰同眼瞓嘅。」梁敏巧過度疲勞引起粉絲心疼，唔少人留言勸佢多休息及注意身體。

不過，一網民突發表帶有性騷擾嘅留言，內容極具冒犯性：「咪李（你）可以大庭廣眾地揸人麼，可以做到乜先」而對不當言論，梁敏巧冇選擇沉默，反而以霸氣回應對方：「咁都搵到位性騷擾人呀？尊重下自己同你父母啦！」一語道破對方行為嘅可恥與無禮。

Threads圖片

