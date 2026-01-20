梁朝偉為中國白酒品牌擔任代言人 綠色軍裝外套一改社恐形象惹熱議：是AI合成的吧？

焦點

現年63歲影帝梁朝偉入行超過四十年，拍過無數燴炙人口嘅經典電影，憑無庸置疑演技及電力十足嘅迷人眼神，魅力風靡全球。梁朝偉性格沉靜又內向，曾親認有社交恐懼症，甚少喺大眾面前展現活潑嘅一面。近日佢為中國白酒品牌擔任代言人，更為賀年「開運酒」拍攝廣告，不過佢喺影片中興奮及熱情地介紹產品，令網民懷疑唔係真人，而係AI技術效果。

喺片中，身穿綠色大衣嘅梁朝偉興奮地面向鏡頭話：「春節快到了，我想跟大家分享一個好東西...開機我很熟，開箱我還是第一次，嘩！這麼大一壇，這個設計很妙，做得特別的精緻，很有文化感，感覺喝了這個開運酒，就接了天壇的好運！」影片出街後，唔少網民表示不敢相信係梁朝偉本人，留言話「哥，你不是社恐嘛，咋開始接廣告了」、「不會吧，居然接起廣告了」、「你不是討厭應酬嗎」、「我以為AI搞笑視頻」、「一開始以為ai呢」、「感覺好像ai換頭像一樣」、「我真的不敢相信，這是AI嗎？」、「這是AI合成的吧？」及「真的是梁朝偉本人嗎？」等等。白酒品牌隨即否認係AI，係佢本人出鏡，仲話，團隊特意喺梁朝偉常去嘅茶館取景，仲喺現場擺放綠色植物，令佢可以心情放鬆。另外，梁朝偉身上嘅綠色大衣亦成為焦點，唔少網民笑稱佢著軍大衣，不過其實呢件外套係價值兩萬多港元嘅名牌新款大衣，當網民知道價錢便改口話梁朝偉着咩都好睇。

抖音影片截圖
抖音影片截圖
抖音影片截圖
抖音影片截圖
抖音影片截圖
抖音影片截圖
抖音影片截圖
抖音影片截圖
抖音影片截圖
抖音影片截圖
抖音影片截圖
抖音影片截圖
小紅書影片截圖
小紅書影片截圖
小紅書影片截圖
小紅書影片截圖
小紅書影片截圖
小紅書影片截圖
小紅書影片截圖
小紅書影片截圖
小紅書影片截圖
小紅書影片截圖
梁朝偉IG
梁朝偉IG
梁朝偉IG
梁朝偉IG
梁朝偉IG
梁朝偉IG
梁朝偉IG
梁朝偉IG
梁朝偉IG
梁朝偉IG
梁朝偉IG
梁朝偉IG

