梁朝偉為中國白酒品牌擔任代言人 綠色軍裝外套一改社恐形象惹熱議：是AI合成的吧？

現年63歲影帝梁朝偉入行超過四十年，拍過無數燴炙人口嘅經典電影，憑無庸置疑演技及電力十足嘅迷人眼神，魅力風靡全球。梁朝偉性格沉靜又內向，曾親認有社交恐懼症，甚少喺大眾面前展現活潑嘅一面。近日佢為中國白酒品牌擔任代言人，更為賀年「開運酒」拍攝廣告，不過佢喺影片中興奮及熱情地介紹產品，令網民懷疑唔係真人，而係AI技術效果。

喺片中，身穿綠色大衣嘅梁朝偉興奮地面向鏡頭話：「春節快到了，我想跟大家分享一個好東西...開機我很熟，開箱我還是第一次，嘩！這麼大一壇，這個設計很妙，做得特別的精緻，很有文化感，感覺喝了這個開運酒，就接了天壇的好運！」影片出街後，唔少網民表示不敢相信係梁朝偉本人，留言話「哥，你不是社恐嘛，咋開始接廣告了」、「不會吧，居然接起廣告了」、「你不是討厭應酬嗎」、「我以為AI搞笑視頻」、「一開始以為ai呢」、「感覺好像ai換頭像一樣」、「我真的不敢相信，這是AI嗎？」、「這是AI合成的吧？」及「真的是梁朝偉本人嗎？」等等。白酒品牌隨即否認係AI，係佢本人出鏡，仲話，團隊特意喺梁朝偉常去嘅茶館取景，仲喺現場擺放綠色植物，令佢可以心情放鬆。另外，梁朝偉身上嘅綠色大衣亦成為焦點，唔少網民笑稱佢著軍大衣，不過其實呢件外套係價值兩萬多港元嘅名牌新款大衣，當網民知道價錢便改口話梁朝偉着咩都好睇。

