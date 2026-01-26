梁朝偉現身巴黎大師班 自爆靠一本書克服社交恐懼症

錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
現年63歲影帝梁朝偉入行超過四十年，拍過無數燴炙人口嘅經典電影，憑無庸置疑演技及電力十足嘅迷人眼神，魅力風靡全球。梁朝偉性格沉靜又內向，甚少喺大眾面前展現活潑嘅一面。梁朝偉首部主演歐洲電影《寂靜的朋友》（Silent Friend）近期於多個國家進行宣傳，最新一站就去到法國巴黎，梁朝偉除咗出席首映之外，更現身公開售票嘅大師班接受訪問，面對陌生嘅主持及幾百位歌迷，原本以為佢會好內斂及怕醜，點知佢全程不斷有講有笑，同曾認有社交恐懼症嘅佢好唔同。
梁朝偉一到大師班便友善地與外國影迷們揮手，當中唔少影迷手執《無間道》及《花樣年華》DVD入場支持。上到台後，佢先同在場人士打招呼，然後接受主持Axel Cadieux訪問，期間有講有笑，並認真地答每一條問題。去到與現場觀眾互動環節時，梁朝偉表示自己好怕人多嘅場面，所以好驚舞台劇，寧願匿喺角色後面。
有女影迷問佢點樣踏出舒適圈去參加呢啲活動時，梁朝偉就話佢喺一本書睇到一個句子，就係「走出舒適圈生活會不一樣」。之後佢仲有回答《花樣年華》（In the Mood For Love）係對佢有特殊意義嘅王家衛電影。
最後，梁朝偉分享喺拍攝新戲前睇咗三本啓發佢嘅書，分別係《The Philosophical Baby: What Children’s Minds Tell Us About Truth, Love, and the Meaning of Life》、《Planta Sapiens: Unmasking Plant Intelligence》及《Ways of Being》。
