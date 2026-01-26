焦點

錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利　地政：無法找到審批紀錄

梁朝偉現身巴黎大師班 自爆靠一本書克服社交恐懼症

梁朝偉
梁朝偉

現年63歲影帝梁朝偉入行超過四十年，拍過無數燴炙人口嘅經典電影，憑無庸置疑演技及電力十足嘅迷人眼神，魅力風靡全球。梁朝偉性格沉靜又內向，甚少喺大眾面前展現活潑嘅一面。梁朝偉首部主演歐洲電影《寂靜的朋友》（Silent Friend）近期於多個國家進行宣傳，最新一站就去到法國巴黎，梁朝偉除咗出席首映之外，更現身公開售票嘅大師班接受訪問，面對陌生嘅主持及幾百位歌迷，原本以為佢會好內斂及怕醜，點知佢全程不斷有講有笑，同曾認有社交恐懼症嘅佢好唔同。

梁朝偉一到大師班便友善地與外國影迷們揮手，當中唔少影迷手執《無間道》及《花樣年華》DVD入場支持。上到台後，佢先同在場人士打招呼，然後接受主持Axel Cadieux訪問，期間有講有笑，並認真地答每一條問題。去到與現場觀眾互動環節時，梁朝偉表示自己好怕人多嘅場面，所以好驚舞台劇，寧願匿喺角色後面。

有女影迷問佢點樣踏出舒適圈去參加呢啲活動時，梁朝偉就話佢喺一本書睇到一個句子，就係「走出舒適圈生活會不一樣」。之後佢仲有回答《花樣年華》（In the Mood For Love）係對佢有特殊意義嘅王家衛電影。

最後，梁朝偉分享喺拍攝新戲前睇咗三本啓發佢嘅書，分別係《The Philosophical Baby: What Children’s Minds Tell Us About Truth, Love, and the Meaning of Life》、《Planta Sapiens: Unmasking Plant Intelligence》及《Ways of Being》。

梁朝偉IG Story
梁朝偉IG Story
梁朝偉IG Story
梁朝偉IG Story
梁朝偉IG Story
梁朝偉IG Story
《寂靜的朋友 》（Silent Friend）預告截圖
《寂靜的朋友 》（Silent Friend）預告截圖
《寂靜的朋友 》（Silent Friend）海報
《寂靜的朋友 》（Silent Friend）海報
梁朝偉IG
梁朝偉IG
梁朝偉IG
梁朝偉IG
梁朝偉IG
梁朝偉IG
梁朝偉IG
梁朝偉IG

