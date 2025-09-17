梁朝偉陳冠希罕有對談 揀《花樣年華》為代表作謙稱拎影帝唔算勁 Edison都叫梁「大佬」

甚少接受專訪嘅梁朝偉，早前接受youtube平台ZONED訪問，而主持居然係甚少訪問人嘅陳冠希。二人私底下關係唔錯，因此呢個訪問睇得出梁朝偉同陳冠希可以好放鬆咁交流。

今次訪問十足朋友傾偈話題多多，首先談及梁朝偉嘅影壇偶像係馬田史高西斯，亦喜歡羅拔迪尼路同阿爾柏仙奴。梁朝偉自己都拍過荷里活片，佢自言對《尚氣與十環傳奇》「唔太鍾意啲打戲」，亦唔係因為Marvel個名，而係因為喜歡導演Destin Daniel Cretton。至於梁朝偉心目中嘅代表作，佢就揀咗《花樣年華》，但就算因為《花》嘅演出而得到康城影帝，梁朝偉直言「唔算好勁」。

梁朝偉

電影以外，有陳冠希梗係會講打扮。貴為影帝，梁朝偉認為造型要自己選擇，買衫更加要自己去買。「我好怕嗰啲唔啱身嘅衫，同埋我鍾意有時放啲小detail落去」，梁朝偉會著「鴛鴦鞋」增加趣味，更著過陳冠希之前送佢嘅「鴛鴦鞋」去威尼斯影展。對話中梁朝偉同Edison講「咁我梗係冇你咁潮啦。」，而陳冠希好謙咁話「唔係，你型我好多啦大佬！」。

