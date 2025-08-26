港大 AI 模型辨識精子受精能力
梁朝偉首拍歐洲片角逐金獅獎 Skin Head曝光堅型
【on.cc東網專訊】影壇盛事《第82屆威尼斯影展》將於8月27日在意大利揭開序幕，曾獲頒發「威尼斯終身成就獎」嘅梁朝偉，有份參演嘅歐洲電影《Silent Friend》順利入圍，片中扮演香港神經科學家嘅佢更角逐最高榮譽金獅獎影帝！萬眾期待嘅新片夠晒神秘，估唔到新戲Skin Head Look毫無預警下驚喜曝光。
由梁朝偉主演、匈牙利名導演Ildikó Enyedi編劇兼執導嘅電影《Silent Friend》，喺影展開幕之前，終於公開電影劇照。見偉仔戴上眼鏡，並以Skin Head示人，造型充滿新鮮感，上一次佢試Skin Head造型已經要數到去1998年拍攝嘅《暗花》。
今次係偉仔首度拍攝歐洲電影，飾演一位嚟自香港嘅知名神經科學家Tony Wong教授，係一位才華橫溢嘅學者，對於建立人與自然嘅聯繫充滿熱情。為驗證自己嘅激進理論，Tony決心尋求世界著名植物學家Alice Sauvage博士指導，發展出知識與情感碰撞，而該博士角色由法國女星Léa Seydoux飾演。
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
諸葛紫岐嫁入豪門享受闊太生活 獲名牌店內奢華慶生盡顯地位
曾自稱是諸葛亮第63代後人的諸葛紫岐（Marie）自從於2012年嫁給Neway二少爺薛嘉麟後，便淡岀幕前專心一致做豪少奶奶。最近她獲奢侈品牌Louis Vuitton（LV）為其慶生，並跟大家分享慶生過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 38 分鐘前
鍾嘉欣自爆當年先表白倒追老公 結婚10年兩夫婦從未完整看畢一部電影
鍾嘉欣最近上網台節目《絲打圍爐》接受唐詩詠和練美娟訪問，分享與老公Jeremy結婚10年的甜蜜戀事。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
呂頌賢肺部細菌感染入ICU一度危殆 兩星期暴瘦40磅 老婆麥景婷： 生死就在一瞬間
90年代TVB劇《笑傲江湖》演令狐沖一角嘅呂頌賢，早前因肺部細菌感染而住院。呂頌賢太太麥景婷更大爆老公一度入住ICU（深切治療部），並指醫護人員形容其病情「罕見和嚴重」。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
吳岱融移居大馬過半退休生活 近況曝光外貌與湯鎮業激似樣
「新加坡第一帥哥 」吳岱融喺1987年加入TVB，憑 《 絕代雙驕 》中飾演花無缺爆紅，成為當家小生；不過佢喺90年代初因私自到ATV宣傳個人唱片專輯，而遭到TVB先雪藏後解約。喺10年前左右，佢先返TVB拍劇，越來越型嘅佢憑《巨輪II》奸角「鷲哥」高天鷲再度為人認識，佢係拍攝TVB《家族榮耀之繼承者》及Netflix劇《太陽星辰》後減產，移居大馬居住5千呎豪宅過半退休生活，真係好寫意呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
楊尚斌離世︳幕後讚Ben拍廣告齋等半日無怨言 嘆息「值得擁有更多人生」
曾演出電影《29+1》嘅男演員楊尚斌(Ben)驚傳於本月中（11日）離世，終年43歲。楊尚斌嘅弟弟Benedict喺楊尚斌facebook發訃聞公布哥哥離世消息Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
76歲《愛回家》曹總劉一飛因身體問題離巢TVB 最新精神狀態曝光
現年76歲嘅資深藝人劉一飛，於1989年加入TVB國語配音組而被發掘作演員，曾於1991年《今生無悔》與黎明演對手戲，因唔咸唔淡嘅廣東話口音經常被安排飾演從內地來港嘅富商，及後因處境劇《愛·回家》及《愛·回家之開心速遞》飾演大富豪「曹總」變得為人熟悉，更被網民大讚好戲，喺劇中扮土豪扮得入型入格。不過，2021年被網民發現劉一飛嘅資料已喺TVB官方網頁被刪除；同劇演員劉丹證實劉一飛因身體問題離巢，其後劉一飛亦確認消息，表示身體有少少問題，但休息個幾月後好返好多。近日，有網民於港鐵野生捕獲劉一飛，將其精神狀態曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
79歲Joe Junior爆NG一兩次被TVB導演喪鬧 高招處理「叻得去邊啫？遲啲咪炒埋你…」
近年TVB唔少甘草演員都選擇唔續約，而盧宛茵、羅蘭都曾經遇過拍攝時被導演針對或者工時太長嘅情況。甘草唔易做，由歌壇轉戰電視，喺TVB廿幾年嘅Joe Junior（羅利期）都話試過俾導演鬧！Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
范冰冰獲冊封馬來西亞拿督惹網民質疑「有甚麼貢獻」 發文曝心聲：從來沒有白走的路
中國女星范冰冰入行多年，憑《武媚娘傳奇》及《還珠格格》等作品為人認識，更多次登上「福布斯中國名人榜」榜首，不過於2022年爆出偷逃稅，自此遭封殺，其後轉往外地發展。日前，范冰冰更獲馬六甲封為「D.P.S.M名譽拿督」，身穿淺綠色馬來傳統服裝到當地出席授勳儀式，但就引起不少網民質疑。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
張佳添否認同甄采浠拍拖 直認想做單身貴族不談戀愛
歌手海兒、張佳添與周國豐等，今（24日）於將軍澳電視城為TVB節目《中年好聲音4》「香港賽區最終海選」面試參賽者。張佳添早前被拍到跟甄采浠約會，攬腰搭膊頭又疑似一杯咖啡兩份飲，被指已拍拖一年，對此，他笑言：「一張相就話係真命天女，節目令我有『浪子情人』外號，要多謝樂易玲再送『冇腳雀仔』稱號，歡迎大家繼續咁叫佢，只要唔係冇雀仔就得喇！（咁係咪同甄采浠拍拖啫？）我哋識咗好耐，工作上都有合作。（地下情一年？）報道歸報道，我同佢識咗好耐，係『膊頭之交』，佢都係『冇腳雀仔』，兩隻雀仔喺空中遇到咪望下海，都唔想令佢失去市場，所有才俊型男都可以追佢。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《未知的首爾》給感到生活累了的你來看，關於人生尋找自我的療癒金句：我們都是為了生活才工作
韓劇《未知的首爾》於tvN播出，同步登陸Netflix，播出後成為熱門劇Top10，不只因為朴寶英的突破雙胞胎姐妹一人分飾兩角的演出，更甚是劇集內容也很引起共鳴。當中關於生活的對白句子，很切身戳心，也許給你在累人的生活當中來點療癒感。Yahoo Style HK ・ 21 小時前
TVB藝人陳嘉慧再做媽媽組四口之家 ：完成咗人生一個小目標三年抱兩
TVB藝人陳嘉慧（Erica）宣佈再做媽媽，完成了三年抱兩的人生目標，恭喜晒！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
爆一爆｜傳牛奶國際大裁員 母企怡和股價大升（Louise）
近日傳出DFI 即牛奶國際旗下的惠康、七仔、萬寧、宜家等公司將會有裁員計劃 ，呢啲都是陪伴香港人生活日常的連鎖店。Yahoo財經專欄 ・ 2 天前
「萬能key」童星楊凱博變靚仔小鮮肉 網民讚似韓國天花板級男神
昔日童星楊凱博，2013年憑保險公司廣告中一句「乜嘢叫保險」成為「萬能key」，引起改圖熱潮，深得網民喜愛。之後佢亦有參與唔少TVB劇集拍攝，例如《城寨英雄》、《乘勝狙擊》、《金宵大廈》及《降魔的》等等，曾多次飾演男主角嘅童年，去到2022年佢仲成為邵氏旗下藝員。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
樓市按揭｜滙豐推出新定息按揭 首三年定息或首五年定息2.73% 業界人士：毋須急決定
滙豐銀行今日推出全新定息按揭計劃，首三年定息或首五年定息2.73%，其後按息為P減1.75%（P現為5.25%...BossMind ・ 23 小時前
北都發展｜新世界元朗南補地價4.4億 每呎樓面補地價1570元 地價重返2016年前
新世界（0017.HK）與華潤置地（1109.HK）合作發展的元朗南項目第一期完成補地價4.4億元，每方呎樓面補地價約1,570元，比較9年前同區補地價還要低逾1成。項目可以提供約700個中小型單位，估計最快今年內可以動工。新世界股價今日造好，一度升至7.15元，暫時報7.07元，升9.12%。BossMind ・ 1 天前
西貢海龜餐廳無預警突結業 室外用餐區毛孩風景成絕響 西貢碼頭海濱長廊地標
西貢「海龜餐廳 Turtle By The Sea」無預警之下突然結業。你未必有幫襯過海龜餐廳，但有去過西貢的人也許都會對這間餐廳有點印象，因為海龜餐廳就在在西貢市中心巴士總站旁的海濱公園內，對面就是公眾碼頭，基本上去西貢一定會經過，可以說是西貢碼頭海濱長廊的地標之一，可惜Yahoo Food記者近日經過時，發現餐廳已經結業清空。Yahoo Food ・ 1 天前
53歲吳美珩「古典美人」罕見露面！與Do姐鄭裕玲、顧紀筠、宣萱好姊妹們「六美聚首」，真實的美貌與智慧並重
近日，鄭裕玲分享合照，指在努力兩年半後，和好友們終於能齊腳見面，而她的好友們包括顧紀筠、宣萱、吳美珩、丘凱敏和劉曉彤。合照不但令人驚訝，走智慧路線的人身邊都是同頻的朋友，也驚訝這六人確是美貌與智慧並重，無論外表或腦袋，經過年月都更好看，皆因人人都有各自的保養法。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
滙豐再推定按 首5年鎖息2.73厘 借500萬期內每月供少近一成 分析稱划算
滙豐宣布推出全新定息按揭計劃，用戶可以鎖定首3年或首5年按息，年利率低至2.73厘，較現時市面的H按計劃實際按息3.5厘，月供可減少近一成。定息期結束後，按息將會自動轉為最優惠利率（P）減1.75厘，以現時滙豐P為5.25厘計，即為3.5厘。申請期至12月底止，並須於明年4月底前完成貸款提取。信報財經新聞 ・ 10 小時前
Gap衛衣是「旅行神衣」？帽子內藏可充氣頸枕，手動吹氣秒變飛機睡眠神器
Gap 與加拿大女星 Shay Mitchell 創立的旅行品牌 BÉIS 聯手，推出一款革命性的「Heavyweight Travel Hoodie」！這可不是一件普通的衛衣，它的帽子內藏可充氣頸枕，讓你只需手動吹氣，就能秒變飛機上的睡眠神器，難怪一推出就熱賣到斷碼。Yahoo Style HK ・ 1 天前
特朗普解僱聯儲局理事庫克 疑涉偽造抵押貸款申請文件
外電報道，美國總統特朗普在Truth Social發布信件，宣布已決定解僱聯儲局理事庫克(Lisa Cook)的職務，因為她被指控偽造抵押貸款申請文件。在消息傳出後，美元受壓，美匯指數現跌0.2%。 於上周特朗普已威脅若庫克不主動辭職，會將她解僱。庫克隨後回應表示，不會因政治壓力而被迫下台。 (mn/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前