梁朝偉首拍歐洲片角逐金獅獎 Skin Head曝光堅型

【on.cc東網專訊】影壇盛事《第82屆威尼斯影展》將於8月27日在意大利揭開序幕，曾獲頒發「威尼斯終身成就獎」嘅梁朝偉，有份參演嘅歐洲電影《Silent Friend》順利入圍，片中扮演香港神經科學家嘅佢更角逐最高榮譽金獅獎影帝！萬眾期待嘅新片夠晒神秘，估唔到新戲Skin Head Look毫無預警下驚喜曝光。

由梁朝偉主演、匈牙利名導演Ildikó Enyedi編劇兼執導嘅電影《Silent Friend》，喺影展開幕之前，終於公開電影劇照。見偉仔戴上眼鏡，並以Skin Head示人，造型充滿新鮮感，上一次佢試Skin Head造型已經要數到去1998年拍攝嘅《暗花》。

今次係偉仔首度拍攝歐洲電影，飾演一位嚟自香港嘅知名神經科學家Tony Wong教授，係一位才華橫溢嘅學者，對於建立人與自然嘅聯繫充滿熱情。為驗證自己嘅激進理論，Tony決心尋求世界著名植物學家Alice Sauvage博士指導，發展出知識與情感碰撞，而該博士角色由法國女星Léa Seydoux飾演。

