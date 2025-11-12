梁朝偉從來不化妝！素顏出席頒獎典禮「化了反而油膩」 劉嘉玲1句點評掀熱議

容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
劉嘉玲近日在大陸綜藝《一路繁花2》中爆料，丈夫梁朝偉「從不化妝」，不論拍戲或走紅毯一律素顏上場，甚至直言：「他一化妝反而有點油膩了！」這番話一出，立刻引發現場嘉賓激辯，也掀起網友對「男生是否該化妝」的討論。
節目中談到男星妝容時，劉嘉玲堅持認為男性沒必要化妝，並解釋：「我老公（梁朝偉）出席頒獎典禮都不化，因為他一化反而有點油膩。他有一種自信，走出來就是他自己，不需要刻意雕飾。」話一出口，現場立刻分成兩派。
何賽飛當場反駁，指出現在的審美已不同過去，許多年輕演員若不上妝，很容易被說「邋遢」，甚至影響工作機會。劉曉慶則出面打圓場，提到自己早年拍《芙蓉鎮》時也曾素顏上陣，但坦言現今的娛樂環境已大不相同。邵子恒補充說：「在工作場合不化妝，很容易被誤會是不修邊幅，這是行業現實的壓力。」
話題延燒後，網友提出不同意見：有人讚梁朝偉「這年紀這狀態真的太強了」、「拜託，妳老公可是梁朝偉耶」，也有人替年輕演員抱不平，指出是現代太強調「白瘦幼」審美，導致男星不化妝就被批不專業。不過，也有部分網友認為無論是不是男性，化妝純粹是個人選擇，不必被外界看法綁架。
