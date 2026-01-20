梁朝偉「I人式浪漫」用寫卡表心聲，生日卡氹老婆劉嘉玲內容曝光：希望60、70、80歲我們還是幸福快樂

梁朝偉是娛圈著名的 I 人，太太劉嘉玲早前登上 Podcast 節目分享梁朝偉 I 人的浪漫，雖然不善辭令，但卻會透過文字卡片代替言語示愛，實在太浪漫了！

劉嘉玲早前於章澤天 Podcast 節目《小天章》中分享婚姻生活日常，提到「終極 I 人」梁朝偉不善辭令，但當有說話想說時，朝偉會寫小卡片用文字表達心意。訪問中劉嘉玲指「櫃子裡面有很多卡片，當中包括生日卡，還有他的道歉卡」，而且更笑指「道歉卡蠻多的」，當他有些事情不說出來，但會寫一張卡給她，實在是 I 人的浪漫～

劉嘉玲續分享自己今年收到的生日卡，當中有句說話讓她感受很深，卡上寫道「感謝多年的陪伴」，最讓人心動的就是寫上「希望60、70、80，我們還是像現在一樣，幸福快樂的陪伴下去」，梁朝偉雖然平常沉默寡言，但寵妻依然是 MVP 神級！

劉嘉玲與梁朝偉於 2008 年結束 20 年愛情長跑，當年有傳二人因出演舞台劇《花心大丈夫》結緣，直至 89 年公開情侶關係。2006 年時劉嘉玲的父親過世，因而讓劉嘉玲萌生「不留遺憾」並於 2008 年結婚的念頭，二人於不丹舉辦簡單而樸實的婚禮，至今已相伴相依近 40 載。

梁朝偉是娛圈中著名的 I 人，經常逃避社交，而劉嘉玲則是喜愛熱鬧的 E 人，二人的相處總讓大家非常好奇。嘉玲曾指朝偉是「典型內向者」，遇到投緣的人依然會很健談，嘉玲後來學會尊重丈夫的社交模式，滿足他的獨處需求，難怪二人依然甜蜜如昔！

「婚姻就是互相忍耐，彼此留窗。」 －劉嘉玲

