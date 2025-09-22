梁朝偉、楊紫瓊都加持「Moynat x Labubu」夢幻聯名10月登場，盲盒界巨頭十週年攜手法國百年老牌系列

長耳朵、九顆尖牙，臉上總掛著調皮微笑的 Labubu ，這隻由香港藝術家創造出來的小怪獸正式踏入精品世界。適逢 Labubu 誕生十週年，與法國百年皮具品牌 Moynat 宣布與創作者龍家昇（Kasing Lung）攜手推出限量聯乘系列。消息一出， BLACKPINK 成員 Lisa 隨即在 Instagram 分享手挽新包的照片，而品牌更找來奧斯卡影后楊紫瓊、金像獎影帝梁朝偉擔任形象大使，星光熠熠的陣容讓這次合作成為今秋最受矚目的時尚話題。

從香港繪本走向全球的怪獸傳奇

Labubu 的故事要從2015年說起。香港插畫家龍家昇當年推出繪本《The Monsters》三部曲，創造出一個住在森林裡的精靈世界。受北歐神話啟發，他筆下的角色既古怪又充滿童真，當中以長著兔子耳朵、露出九顆尖牙的Labubu最受歡迎。這個看似頑皮實則溫暖的小怪獸，很快便從平面插畫躍進立體世界。

2019年，龍家昇與潮玩品牌 Pop Mart 合作，推出 The Monsters 系列盲盒公仔，正式開啟大家對 Labubu 的收藏熱潮。至今已推出超過 700 款不同造型和配色的版本，每次新品發售都引來粉絲通宵排隊。去年 Lisa 在社交平台分享 Labubu 掛飾後，更將這股熱潮推向國際，讓這隻香港土生土長的怪獸成為全球潮流 icon 。 Labubu 近年亦與 UNIQLO、GODIVA、可口可樂及 Vans 等品牌推出聯乘商品，每次都迅速售罄，證明其超強吸引力橫跨不同消費旋群。

百年法國品牌遇上人氣IP

今次與龍家昇合作的，是來自法國的 Moynat，創立於 1849 年，以精緻皮件和訂製行李箱聞名，是巴黎最古老的行李箱品牌之一。其signature 的 monogram 塗層帆布及經典手袋設計，近年深受不少時尚愛好者追捧。這次的聯乘，不單是品牌歷史上一次嶄新的跨界嘗試，也為 Labubu 十週年帶來別具意義的紀念。

聯乘系列巧妙融合雙方特色—— Moynat 的 signature 黑色塗層帆布，印上 Labubu 及其兄弟 Zimomo、King Mon 等角色。至於產品方面，全是 Moynat 最 signature 的皮具系列，包括三種尺寸的 M Tote （PM、MM、GM），還有慵懶感十足的 Hobo bag、適合日常穿搭的 Mini 48h ，以及極為罕有的 Mignon 迷你袋。還有一系列的皮革用品，如卡片套、護照套等實用單品，當中最搶眼的必定是披上 Moynat 圖案的彩色怪獸吊飾，相信會成為粉絲必搶目標。

為隆重其事，品牌特別邀請楊紫瓊、梁朝偉、法國版《Vogue》主編 Carine Roitfeld，以及巴黎歌劇院芭蕾舞團首席舞者 Guillaume Diop 拍攝形象照，由攝影師劉湘宇掌鏡。這個橫跨電影、時尚和表演領域的豪華陣容，充分展現品牌對這次合作的重視程度。

這個聯名系列將於 10 月 11 日起在 Moynat 專門店發售，並會持續推出至明年初。無論是收藏迷，還是時尚愛好者，都值得密切留意。由於是限量發售，預計又會掀起新一輪搶購熱潮，所以各位 Labubu 迷記得 mark 實日期，準備搶購。

moynat 官方圖片

moynat 官方圖片

MOYNAT KASING LUNG COLLECTION

開賣日期： 10 月 11 日起

地點： Moynat 專門店

網址：按這裏

