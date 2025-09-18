63歲梁朝偉的「好玩」時尚哲學，與陳冠希交流著衫心得：我襯正經衫鍾意加啲幽默感

最近法國品牌 Moynat 推出 Labubu 合作系列，罕有請來梁朝偉擔任代言人，讓大家十分震驚於朝偉也被 Labubu 所迷倒了。《花樣年華》中官仔骨骨的朝偉形象，與怪奇潮味十足的 Labubu 看來風馬牛不相及，但其實朝偉一向喜愛在著裝中加入小巧思，例如他會將西裝配襯「鴛鴦襪」，更十分欣賞 Edison 所贈的「鴛鴦鞋」，最重要就是「好玩」和「得意」。

大家對梁朝偉的時尚印象，就是官仔骨骨再加一點小幽默、小巧思。朝偉在公開場合的著裝，大多與香港資深電影美術指導及服裝設計師張叔平合作，而日常穿著上，梁朝偉又有那些時尚哲學？

廣告 廣告

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

早前梁朝偉驚喜現身陳冠希的 YouTube 頻道，交流電影、時尚及生活。(YouTube)

早前，梁朝偉驚喜現身香港潮流教父陳冠希的《ZONED》 YouTube 頻道，大談電影、時尚及生活，當中提及到他本人的時尚哲學就是要「好玩」，因為他認為「著衫係著畀自己睇」。

「我一定要自己買，我覺得著衫係著畀自己睇，要好玩嘛。」 －梁朝偉

朝偉一向喜愛在著裝中加入小巧思，為著裝加入好玩的元素，讓整個造型「更得意」。(GETTY)

最近法國品牌 Moynat 推出 Labubu 合作系列，罕有請來梁朝偉擔任代言人，讓大家十分震驚於朝偉也被 Labubu 所迷倒了。《花樣年華》中官仔骨骨的朝偉形象，與怪奇潮味十足的 Labubu 看來風馬牛不相及，但其實朝偉一向喜愛在著裝中加入小巧思，例如他會將西裝配襯「鴛鴦襪」，更十分欣賞 Edison 所贈的「鴛鴦鞋」，最重要就是「好玩」和「得意」。

「我襯一啲正經衫，鍾意加啲幽默感、好玩嘅嘢。」 －梁朝偉

梁朝偉喜愛穿出自己的風格，不愛跟風追潮流。 (Photo by VCG/VCG via Getty Images)

至於談及喜愛的品牌，朝偉亦以自己的喜好為主，不會盲目地追求品牌潮流。好些時候，更會「買完隔一排先著」，不被潮流牽著走，自己舒服就是最重要，方能穿出自身的獨有風格。

「我無好鍾意嘅設計師，每一個品牌每年都唔一樣，每一年我都會睇自己鍾意嘅嘢。」 －梁朝偉

對於「過目即忘」的快時尚潮流，了解自己的喜好方能穿出自己的一套風格，能穿 Giorgio Armani 西裝，又能穿 Edison 所送的鴛鴦鞋，同時亦接受 Labubu 新潮流，就是影帝的「好玩」時尚哲學！

Do姐鄭裕玲迎來68歲生日，愈活愈自在的單身貴族愛情觀：我不相信婚姻，也許我比較理性

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

明星魅力：

48歲謝安琪「飽滿蘋果肌」樣子仍像少女！兩孩靚媽的保養大法：每天2.5公升室溫水起跳

張曼玉同款Balenciaga Le City，帶回千禧復古手袋熱潮？2025秋冬手袋趨勢，5款實用返工大手袋推薦

53歲黎姿手臂線條緊緻度根本是少女！皮膚與身材保養力超班，美貌比當年的「小昭」更有魅力