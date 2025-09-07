梁朝偉是「人間Armani」？重大場合都穿Armani西裝、西裝背後的破格｜Giorgio Armani離世

梁朝偉是「人間Armani」？重大場合都穿Armani西裝、西裝背後的破格｜ Giorgio Armani 離世

殿堂級設計師Giorgio Armani離世，享年91歲。他的設計以俐落大器見稱，尤其是西裝，更是經典中的經典。自從他踏入時裝設計界開始，就在地球上獲得大量支持者的心，其中一位便是梁朝偉。過往出席不少重要場合，他均是以Armani西裝示人，甚至建立出自己的配襯方法，到底Giorgio Armani西裝成功的原因是什麼呢？

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

9月4日，意大利國寶級設計師，也是全球殿堂級設計師Giorgio Armani離世，享年91歲。儘管Giorgio Armani已是高齡，但過往的fashion show他也盡力出席，而6 月米蘭男裝時裝週是他首次缺席，於是亦有傳出他身體欠佳的說法。他的離世，無論是名人或在集團工作的人都紛紛哀悼。當中在Armani Group工作了32年的倉庫管理員Mauro Barbieri形容，Armani先生是非常貼地親切的人，集團中的裁縫、郵遞員、銷售助理等，都會被邀請到他位於義大利北部布羅尼的別墅參加生日派對。

那麼親切的人，這數十年的設計也傾倒眾生。其中，梁朝偉便是Giorgio Armani的忠實擁躉，近年為數不少的隆重場合，他都是選擇以Armani西裝示人。第80屆威尼斯國際電影節，梁朝偉獲頒終身成就金獅獎，成為第三位獲獎的華語電影人。如此重要的時刻，他選擇以Armani Privé黑色西裝，配黑色煲呔領獎，腳上配上波鞋，是他一貫作風。

去年年底，梁朝偉於科技大學獲頒授人文學榮譽博士學位，所選的是品牌Made to Measure 訂製西裝，低調莊重地去接受學術界的榮譽。擔任東京國際影展電影評審主席，選的同樣是品牌的訂製西裝。

Armani西裝的迷人之處，也許和Giorgio Armani的成長環境有關，因為面對很多艱難，於是更想突破。生於全球經濟大蕭條的時期，他的母親儘管在經濟不景下，仍堅持活得優雅，於是他的男裝總是帶著一份柔軟，而女裝又顯得格外剛強。在80年代，他設計出具有力量的「Power Suit」，在女性方面是從Yves Saint Laurent Smoking Jacket中獲得靈感，希望展現女性權威又獨當一面的風範。而傳統的男裝西裝是相對要營造出「西裝筆挺」的形象，於是Giorgio Armani也希望令男性身軀得以放鬆，於是除了設計出如水的男裝西裝，也曾推出無線條的男式夾克，引起重大關注。Giorgio Armani先生離世，美學想必會繼續留在人間，也許會繼續在天上設計新款呢！

Giorgio Armani逝世享壽91歲，意大利傳奇時裝設計大師語錄：真正的優雅不代表引人矚目，而是令人難忘

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

39歲辛芷蕾奪威尼斯影后！由《畫皮》盲人成為嘉貴妃，圓夢成為國際巨星之路：想對所有女孩說只要有夢想，就大膽去做

梁朝偉以英文宣傳《花樣年華》影片意外翻紅，網民許願好想聽到周慕雲用英文說經典愛情「沉船」對白

49歲舒淇「靚出新高度」！容光煥發出席威尼斯影展，街拍照拿著的BV袋是這款