梁榮忠轉型做動漫KOL獲邀赴日採訪模型大賽 高達迷成比賽評審 曾因「車震事件」形象插水

近年甚少幕前演出嘅梁榮忠（左），原來轉型做咗動漫界KOL

近年甚少幕前演出嘅梁榮忠，原來轉型做咗動漫界KOL，不時喺youtube channel大談玩具、模型等話題。早前日本舉行高達模型玩家嘅盛事GBWC 日本大會決勝戰，梁榮忠就獲大會邀請到東京採訪，親身睇晒各國高手嘅模型作品，令忠哥相當震撼。

梁榮忠多年前已經係高達模型比賽評審

59歲嘅梁榮忠本來係TVB藝員，一度升上男一位置，拍住陶大宇合演《刑事偵緝檔案》更令佢人氣高企。但後來梁榮忠因為「車震事件」而形象插水，離開TVB後游走於不同電視台，又做過電台節目主持。近年梁榮忠將多年興趣轉化為事業，喺youtube channel討論動漫，由於真材實料而得到唔少巴打支持。梁榮忠喺演藝學院校友劉雅麗嘅youtube節目中提到，自己喜愛超人、動漫早過演戲，近年工作上「冇咩有衝動想做」，寧願做喜愛嘅事，於是同2位朋友一齊開youtube channel傾動漫。有熱情係唔同啲，開台初期梁榮忠嘅channel每日有2條片上架，十分勤力。梁榮忠亦自言因為呢個channel展開第二人生，強調唔知可唔可以靠拍片搵到食，但亦都冇咁諗，只係起碼做咗想做嘅事。

梁榮忠為TVB拍旅遊節目時，去過高達生產基地

未成為動漫界KOL前，梁榮忠已經因為多年高達迷身份，被邀請成為高達模型比賽香港評審。多年前佢為TVB拍旅遊節目時，更加以香港評審身份，邀請到「高達之父」富野由悠貴接受訪問！

梁榮忠曾以香港評審身份，邀請到「高達之父」富野由悠貴接受訪問！

