梁漢文赴柬埔寨商演獲加場 自爆被誤認是另一男藝人

參加新秀歌唱大賽出身的53歲歌手梁漢文（Edmond），歷年來以《纏綿遊戲》、《七友》、《好朋友》等金曲而為人熟悉，近年因參加內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》及《大灣仔的夜》而成功提升知名度，不斷獲得登台邀約，近日更首次到柬埔寨做商演，過程有驚喜之餘，更自爆被當地人誤認是另一男藝人。

柬埔寨近年因出現「詐騙園區」而令不少人卻步，梁漢文卻開心能到當地工作，日前在社交平台發文，表示：「大前日嚟到柬埔寨出席2個演出，原本嘅行程係先由機場坐兩小時車到西港演出，第二朝再坐兩小時車出返去首都金邊表演……但係乜嘢都有人生第一次，商演竟然都會加場😬 （來都來咯 加咪加😂） 最後一日需要由金邊再坐返兩小時車入返去西港嘅Casino ，做佢哋7週年嘅演出嘉賓😬 行程緊湊，但感覺良好♥️。」

梁漢文出道多年，但星途起起跌跌，這次在柬埔寨竟被認錯了，他表示：「噚晚開Show搭𨋢途中有人入𨋢，佢望住我，諗咗好耐，拗（搲）晒頭，然之後話：好肯定咁講，你係鍾漢良！」雖然被誤認是別人，但梁漢文即時幽默地回應，「跟住我都好肯定咁回答…你中咗一個字😬 」，並留下標簽#原來柬埔寨咁多香港人 #諗都冇諗過。網民大讚梁漢文有急才，大讚事件很搞笑，反映出其性格親民，相信可化解尷尬。