梁烈唯賀歲片親身上陣被硬撻 跑場至歲晚收爐

【on.cc東網專訊】藝人梁烈唯（唯唯）最近染指幕後工作，但依然對演戲抱有熱誠。早前他夥拍好兄弟陳山聰及林盛斌（Bob）演出馬來西亞賀歲片《媽媽又要嫁》，隨着上映在即花絮片段陸續曝光，該片可謂笑中有淚﹗原來唯唯開工期間大部分動作戲碼都親身上陣，當中包括被對方「撻生魚」、被毆至遍體鱗傷及水中被奸角用刀狂插等等，為以往曾拍攝撞車戲導致嚴重腰傷舊患的他來說，自然有點吃不消，不過唯唯卻硬撐着完成所有拍攝，難怪導演佩服表示﹕「今次他是演員、投資者及編劇，為了這部電影所有都All In了﹗」

廣告 廣告

而近日唯唯等身在馬來西亞開始跑戲院謝票與粉絲互動，所到之處萬人空巷，足見3人在當地相當受歡迎。Bob事後更於社交平台上載相關的活動視頻，只見觀眾夾道兩旁向他歡呼，及準備與他擊掌，場面相當墟冚，搞到他自High搞笑留言﹕「香港有『姜濤灣』，馬來西亞有『斌城』。你哋嘅熱情，每次都令我好感動。」據悉，3位男主角將於當地跑場至歲晚收爐，返港小休後大年初一將再「踏上征途」，走遍全個馬來西亞為《媽》片落力宣傳。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】