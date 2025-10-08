「生蛇針」未納政府接種計劃 盧寵茂：正分析成本效益
梁競徽用返舊名梁烈唯企C位 同高鈞賢黃嘉樂組男團 網民留言：其實幾鍾意睇……
早排幾位前TVB男藝人吳卓羲、郭晉安、歐陽震華、王浩信埋高鈞賢，一齊參與內地網上直播節目《今晚好犀利》，其中一個環節係5位男星跳舞，仲係跳hit過好一陣子嘅《晚安大小姐》，由於各人舞步唔齊甚至根本唔知跳乜，成個畫面都有濃濃嘅尷尬感。
唔知係咪上次反應好，最近《今晚好犀利》又組咗一隊中佬男團。近年北上搵食嘅梁競徽喺社交平台宣佈加入「好犀利男團」（Give Me Five）），成員位位都四十開外，分別有高鈞賢、沈震軒、黃長興同黃嘉樂，而梁競徽就用返舊名梁烈唯，仲企正C位，巧威威。唯唯喺抖音post咗一條片，係同高鈞賢黃嘉樂對住鏡頭唱住「發財發財」跳舞，希望佢地真係「發財發財」啦。
幾十歲人組男團當然要有原因，之前李思捷、唐文龍、曹永廉、麥長青及黃智賢組成Hey Brother就話要尋回初心，梁競徽／梁烈唯就喺宣傳片中話「年齡只係數字」，冇錯！年齡的確只係數字，不過「好犀利男團」5位加埋都200歲以上。
睇返「好犀利男團」嘅直播，舞技當然唔可以同時下偶像比較，但係對比起郭晉安、歐陽震華等前輩，唯唯等人算係跳得整齊少少，至於尷尬感就梗係有啦。有網民都忍唔住留言「何事落到這收場」，亦有人話其實幾鍾意睇……
