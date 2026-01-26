梁藝齡罕有露面表明冇戲癮 「最有氣質任盈盈」一年經歷大車禍喪母專心傳道

曾經係TVB花旦嘅梁藝齡（原名梁珮玲）成為基督徒多年，近年專注傳道之外，更成為「中華聖經文物館」館長。早前梁藝齡以館長身份出席文物館開幕禮，並接受傳媒訪問。唔經唔覺已經「登六」嘅梁藝齡，仲笑言善用長者搭車優惠返工，而且心態上好開心，因為係公開的秘密，而且步入人生另一階段。梁藝齡自言目前工作比較忙，但唔打算重返幕前，會專心做傳道工作而且一早冇晒「戲癮」。「我諗我冇拍嘢成廿年。基本上你可以話我唔係娛樂圈人。」

梁藝齡（TVB娛樂新聞台截圖）

梁藝齡（原名梁珮玲）中學畢業後被星探發掘過廣告，後來於1987年參加TVB「超級新星選舉」並於女子組勝出，一出道更被安排主演《書劍恩仇錄》飾香香公主一角。其後梁珮玲於1996年版、呂頌賢主演嘅《笑傲江湖》飾演任盈盈，被兩岸三地觀眾視為 「最有氣質任盈盈」。後來梁珮玲改名為梁藝齡，一度做過傳銷，至1999年同TVB完約後演出減少，曾經拍過電影《真心英雄》以及《孤男寡女》等。梁藝齡於2002年成為基督徒並修讀神學，同時為傳道媒體做節目主持及演出。

喬宏太太小金子（右）及謝寧都有出席活動（TVB娛樂新聞台截圖）

2006年底，梁藝齡為影音使團去澳洲拍紀錄片期間遇車禍，6條肋骨被撞斷更一度要入ICU。同年梁藝齡也經歷喪母之痛，令佢對人生有新體會，於是拍握時間傳福音。

梁藝齡曾被兩岸三地觀眾視為 「最有氣質任盈盈」

梁藝齡喺《孤男寡女》演劉德華前度

