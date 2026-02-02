49歲梁詠琪遊日淡妝樣令人驚呆！少女般的「發光肌」保養秘訣，低成本自製「椰子油咖啡渣磨砂膏」護膚神器

即將踏入50歲的「短髮女神」Gigi梁詠琪近日現身日本南青山，被網民捕獲並上傳合照。極佳的素顏狀態瞬間引發熱議！網民形容與 Gigi 對視一刻「整個驚呆了」，大讚她皮膚細緻，肌膚狀態好到令人目瞪口呆！究竟這位凍齡女神如何維持如少女般的「發光肌」？原來秘訣就藏在廚房之中！

廣告 廣告

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

Gigi梁詠琪保養秘訣：自製咖啡渣椰子油磨砂膏

Gigi向來崇尚天然護膚方法，她曾在社交平台分享自己會利用剩餘的咖啡渣，再加入椰子油自製身體磨砂膏，既環保又能達到深層清潔的效果。

梁詠琪親授咖啡渣椰子油磨砂膏（梁詠琪小紅書圖片）

Gigi梁詠琪私藏磨砂膏配方：

材料： 2湯匙咖啡渣、2湯匙咖啡糖（或白糖）、適量椰子油。

做法： 將咖啡渣與糖拌勻，再1:1加入椰子油。若椰子油凝固，可先用微波爐加熱融化再混合。

將製成品放在皮膚上輕輕磨擦，靜待數分鐘後用清水洗掉，持之以恆使用就可以得到跟Gigi一樣美到發光的肌膚！咖啡渣含抗氧化劑及咖啡因，配合椰子油的滋潤屏障，能溫和去除老廢角質、促進血液循環並減少肌膚暗沉。

先準備2湯匙咖啡渣、2湯匙糖、適量椰子油（梁詠琪小紅書圖片）

依份量將材料拌勻（梁詠琪小紅書圖片）

將咖啡渣與糖拌勻，再1:1加入椰子油（梁詠琪小紅書圖片）

梁詠琪小紅書圖片

除了DIY護膚產品，Gigi透露自己不依賴醫美，反而喜歡適度曬太陽補充維他命D，提升快樂荷爾蒙，只要做足防曬功夫，陽光也是她的美顏武器。請謹記，享受日光浴前必須抹上適合自己膚質的防曬產品，避免曬傷及曬黑。

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

健康養生：

46歲玉木宏不只是「千秋王子」，奪歐洲柔術錦標賽銅牌！「柔術王子」的極致自律，再忙也要練習的熱血人生

Twins 25周年在情人節開粉絲見面會！「雙生兒」偶像魅力爆發，偷師學習保養技巧練成美魔女體質

少時太妍自帶高級蜜桃香全靠「Kuoca潤膚乳」！4款太妍同款冬日保養急救護膚品名單請收藏