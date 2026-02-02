八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
49歲梁詠琪遊日淡妝樣令人驚呆！少女般的「發光肌」保養秘訣，低成本自製「椰子油咖啡渣磨砂膏」護膚神器
即將踏入50歲的「短髮女神」Gigi梁詠琪近日現身日本南青山，被網民捕獲並上傳合照。極佳的素顏狀態瞬間引發熱議！網民形容與 Gigi 對視一刻「整個驚呆了」，大讚她皮膚細緻，肌膚狀態好到令人目瞪口呆！究竟這位凍齡女神如何維持如少女般的「發光肌」？原來秘訣就藏在廚房之中！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
Gigi梁詠琪保養秘訣：自製咖啡渣椰子油磨砂膏
Gigi向來崇尚天然護膚方法，她曾在社交平台分享自己會利用剩餘的咖啡渣，再加入椰子油自製身體磨砂膏，既環保又能達到深層清潔的效果。
Gigi梁詠琪私藏磨砂膏配方：
材料： 2湯匙咖啡渣、2湯匙咖啡糖（或白糖）、適量椰子油。
做法： 將咖啡渣與糖拌勻，再1:1加入椰子油。若椰子油凝固，可先用微波爐加熱融化再混合。
將製成品放在皮膚上輕輕磨擦，靜待數分鐘後用清水洗掉，持之以恆使用就可以得到跟Gigi一樣美到發光的肌膚！咖啡渣含抗氧化劑及咖啡因，配合椰子油的滋潤屏障，能溫和去除老廢角質、促進血液循環並減少肌膚暗沉。
除了DIY護膚產品，Gigi透露自己不依賴醫美，反而喜歡適度曬太陽補充維他命D，提升快樂荷爾蒙，只要做足防曬功夫，陽光也是她的美顏武器。請謹記，享受日光浴前必須抹上適合自己膚質的防曬產品，避免曬傷及曬黑。
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
健康養生：
46歲玉木宏不只是「千秋王子」，奪歐洲柔術錦標賽銅牌！「柔術王子」的極致自律，再忙也要練習的熱血人生
Twins 25周年在情人節開粉絲見面會！「雙生兒」偶像魅力爆發，偷師學習保養技巧練成美魔女體質
其他人也在看
陸永晒細女廣告片人見人愛 12歲已接近180cm
【on.cc東網專訊】組合農夫近期多多搞作，兩人夾份開設工作室外，成員陸永在社交網站上載一段與細女SimSim以父女檔形式拍攝的牙刷廣告片，齊齊介紹牙刷及盲盒。影片中，SimSim着紅色衞衣襯灰色棉褲，五官精緻散發青春少女味，更遺傳陸永的優良基恩，12歲的她暴風
林雅詩生日太興奮 手舞足蹈走光收場
【on.cc東網專訊】性感女星林雅詩（Grace）昨日(1月31日) 48歲生日，選擇在外地度過，她在社交平台上載短片，片中她身處酒店內，穿上無袖上衣和短裙，面對鏡頭風情萬種，風騷地勾手指頭，動作多多的她，更不慎失守走光，認真老貓燒鬚。
《單身即地獄5》崔美娜秀背景超厲害！韓國首位地球小姐冠軍、名媛感穿搭解構
《單身即地獄5》被稱「女版官熙」的風雲人物登場！韓國首位地球小姐冠軍、操流利英文的崔美娜秀一登場她就以強大的自信氣場成為全場焦點，並在短時間內俘虜多位男嘉賓，「海后」當之無愧。來自澳洲的她走偏歐美系的穿搭風格，搭配自然不造作的個性，輕鬆成為話題人物！一起來看看她的魅力穿搭吧！Instagram @minadori222《單身即地獄5》海后登場？Netflix戀綜《單身即地獄5》播放後，第二集就有新人加入，就是在節目中被網民稱為「海后」或「女版官熙」的崔美娜秀！登場後，她短時間內先後與4位男嘉賓展現好感和互動，出眾外型配搭爽朗性格讓她瞬間成為話題人物。Instagram @minadori222多文化背景出身！在澳洲悉尼出生的崔美娜秀，自小便在多元文化中成長，曾居住於澳洲、韓國、加拿大、美國和中國；現年26歲的她曾就讀於美國名校伊利諾大學厄巴納－香檳分校，因此在節她具備流利的語言能力和自然的社交手腕。Instagram @minadori222韓國首位「地球小姐」崔美娜秀甫登場時穿着了一條淡黃色的性感連身裙，成為全場男嘉賓目光的焦點！她曾於2021年獲得「韓國小姐」亞軍，隨後在 2022
網上熱話｜港媽徒手勇捉巨蜂 網民估計是虎頭蜂指「好毒」
被蜜蜂叮到可大可小，一名港媽在網上發文，指有隻巨蜂藏在女兒的外套中，她只是隔著紙巾用手捉住巨蜂，網民紛紛指是虎頭蜂、「好毒」。港媽在社交平台附圖發文，指：「請問有冇昆蟲專家知道呢隻係咩蜂，好巨型，個咀(嘴)好似鉗咁，嚇死我個女，可能係曬衫匿係(喺)外套入面。」有網民指：「你夠薑用紙巾揸住，虎頭蜂嚟㗎，吉(拮)一嘢即刻入廠有排痛」。港媽回應：「佢伏係(喺)我個女外套，我個女即係(刻)掉左(咗)件衫，我咪禁(㩒)實佢，然後慢慢用紙巾捉住佢」。
網上熱話｜婦人自修室內悠閒搣蔥 網民：施法術祝所有人「蔥明」
圖書館的自修室本是讓人溫習和自修的地方，惟不時有人在自修室內做各種千奇百怪的事情。近日有網民在社交平台上載一條片段，只見一位女士在自修室內旁若無人地「搣蔥」。該網民更打趣指，溫書時問到青草味，以為自己到了烏蘭巴托。
賀年食譜合集│35+簡易食譜！年糕/蘿蔔糕/花膠/金蠔/雞煲 新手都整到！
農曆新年將到，除了辦年貨，準備團年以及開年大餐一定唔少得！賀年食譜款式百變，最多人想搵的非年糕/蘿蔔糕/煎堆食譜莫屬！賀年飯熱門菜式包括蜜餞金蠔/花膠/鮑魚雞煲都一一為你搜羅，連技巧糕點黃金糕食譜都有，立即揀定賀年食譜，為家人炮製一頓豐富的農曆新年大餐！
見字如見人｜漫寫英國（六）邱吉爾送給羅斯福的畫｜冼麗婷
邱吉爾在四十歲左右開始習畫。話說第一次世界大戰爆發後，1915 年英國海軍達達尼爾戰役（Dardanelles Campaign）失敗，邱吉爾被免去第一海軍大臣職務，改任蘭開斯特公爵領地大臣。邱吉爾辭職，保留下議院議員的身份，就在政治生涯與人生低谷，邱吉爾偶然間看到弟婦畫畫，在她鼓勵下，提起畫筆，結果，當了半輩子業餘畫家，把自己從抑鬱拯救出來。
2026馬年陳定幫生肖運程：雞、狗、豬篇｜屬雞紅鸞星動桃花旺、屬狗注意職場小人是非、屬豬小心婚外情
陳定幫2026馬年生肖運程｜屬雞、屬狗與屬豬的人在2026馬年，有人因貴人提攜而事業有突破，也有人可能忽略人際與情感界線而惹禍。以下將分析這3個生肖的財運、事業、桃花與健康等運勢，幫助大家走出逆境，或是在順境中順勢而上！
6歲小妹寒風1公里找媽報警！ 警方抓人揭喝酒荒唐疏忽！
這媽媽也太會玩了吧？日本北海道旭川市傳出超離譜事件，24歲母親平野愛華將未滿6歲女兒獨留家裡，長達11小時以上，自己跑去和友人喝酒狂歡。
MIRROR第一準人夫！Stanley邱士縉宣布訂婚，九年長跑的理解：愛情永遠沒有一凹一凸
MIRROR終於有第一位準人夫出爐，並不意外，是「大表哥」Stanley邱士縉。Stanley和女友Alina李炘頤交往九年，走過二人分別參加《造星》的時期，也走過家人的離合，終於宣布準備成為餘生繼續同行的伴侶。過往Stanley也不時分享自己對感情的看法，來重溫一下這位「深情擔當」的戀愛觀。
「V姐」鄭秀文率領15性感囡囡重錄新版《星秀傳說》 阿卵Dee哥Rap擔當｜有片
天后鄭秀文（Sammi）日前為賀歲片《夜王》，率領王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、楊偉倫（阿卵）、何啟華（阿Dee）、楊偲泳（Renci）、譚旻萱（Mandy）、李芯駖（Sumling）、林熙彤（Hazel）、鄧麗英（麗英）、蔡蕙琪（Kay）、趙君瑜（Angelina）、王紫影（Shadow）、馮靖茵（Baby梓）、黎紀君（Christy）、周芷慧（Aggie）、余樂澄（Monique）和原創音樂廖穎琛（Iris）等17位電影主創，重新走入錄音室，為Sammi 經典快歌《星秀傳說》 重新錄音兼拍MV，眾女星性感亮相，在布置了Mirror Ball、搖晃大量彩色射燈的Disco狂舞，Hot爆！
小儀婚後首度現身自揭最愛與先生相處模式 望被稱呼「好太」：我先生係好好先生
小儀去年年尾突然宣布婚訊，與圈外男友拉埋天窗，不少網民都大感驚訝。昨日（1日），小儀與 Lokman@MIRROR 齊齊出席活動就被問及與老公相處等問題，小儀更大爆最愛老公一個行為，直言唔會令自己有太大壓力，更透露離開商台原因。
一周星星 ｜許文軒車輪轉刁鑽提問助觀眾解開「獅子王」「貓女郎」「企鵝人」「白羊君」身份之謎
《中4》四位面具藝人，則會接受主持許文軒Edmond各種「刁鑽大逼供」，好讓《中4》能掌握更多關於4人真實身份的線索。其中一條最驚爆的問題的答案
日本眾議院選舉｜選前民調：自民黨達成單一政黨過半 最多可獲 306 席｜Yahoo
日本眾議院選舉周日（8 日）將會舉行，自民黨和日本維新會聯合政府能否在 465 個議席當中取得過半數的 233 席，將會是首相高市早苗會否留任的關鍵。立場中間偏左的《朝日新聞》昨日按照（1 日）數據推算，自民黨跟維新會最多分別可以取得 306 席和 38 席，其中自民黨的席位會比起現時多超過 100 席，超額達成單一政黨過半的目標，甚至接近全體三份之二即 310 席的「修憲門檻」。至於立憲民主黨和公明黨合組的「中道改革聯合」最多只取得 87 席，比起目前席位減少接近一半。
小煜首現身尷尬談王子：就讓他消失吧
【on.cc東網專訊】棒棒堂成員小煜（楊奇煜），去年底閃電宣布與前護理師太太「言言」李顏言結束5年婚姻，29日出席舞台劇《生命中最美好的5分鐘》總綵排的他，首度分享恢復單身後的心情，對於「棒棒堂」成員「王子」邱勝翊捲入和「粿粿」江瑋琳婚後，並神隱3個月的近況時，
油麻地惠康｜油麻地懷舊風霓虹燈惠康 外觀＋內部一樣懷舊！打卡一流
油麻地有間懷舊裝修的惠康？有網民在Threads上分享，指在油麻地警署對面有間懷舊風惠康，門口裝上霓虹燈招牌，而內部裝修一樣充滿90年代的懷舊氣息！
日本南鳥島周邊6000公尺深海發現稀土 盼減少依賴中國
（法新社東京2日電） 日本政府今天表示，在一項試掘任務中，從6000公尺（約2萬英尺）海底取回含有稀土的沉積物。日本表示，這次任務是全球首次嘗試在如此深度開採深海稀土。
「亞視忠臣」被前妻分走一半身家想輕生 順德開麵店重獲新生
【on.cc東網專訊】「亞視忠臣」的劉錫賢在2018年與前妻離婚，他曾大爆離婚後被前妻分走一半身家，又遇上疫情兼喪母，兩年間零收入，甚至曾因抑鬱症而有輕生念頭：「個袋剩返40蚊，問題係呢個過程裏面，你做定唔做？我所講係做人。」幸有3位妹妹接濟，捱過人生低谷。近年
韓國節目直擊具俊曄風雨不改守墓 心痛亡妻含淚說「熙媛更辛苦，她躺在那裡……」 全場淚崩
明天（2月2日）是台灣已故女星徐熙媛（大S）辭世一週年，許多人對於大S突然猝逝，至今仍然心痛惋惜及念念不忘...
大S離世1周年雕像揭幕 S媽低調抵墓園全面戒備
台灣女星大S（徐熙媛）去年2月2日病逝於日本，終年48歲，骨灰長眠於金寶山，今天正是她逝世一周年的日子，下午2點將舉辦紀念雕像揭幕儀式，屆時將由S媽、小S、老公具俊曄等人，共同揭開包覆在外的帆布，稍早，S媽已經率先抵達現場，表情相當哀戚，讓人相當不捨。