梁靜茹不滿被嘲發福關閉社交網 時隔7日蒲頭

【on.cc東網專訊】馬來西亞「情歌天后」梁靜茹，近期展開《Best，茹果我不唱情歌》巡演，3日卻因體形問題遭嘲諷，更傳出她心灰意冷，並毅然於1月8日關閉內地社交網，直至15日清晨梁靜茹重啟帳號，經營模式更為低調，被形容「人事全非」。

據悉，梁靜茹關閉微博的主因，跟不滿微博輿論風氣有關。1月3日她在廈門舉辦演唱會，染了一頭金黃色的頭髮，卻遭部分網友覺得體形明顯發福，出現雙下巴，身形圓潤，表演服裝也被批評凸顯贅肉。儘管也有不少網友緩頰，認為不需要對梁靜茹過於嚴苛：「畢竟都是靠實力吃飯的」，但梁靜茹仍暫時關閉微博，更傳出打算注銷。

梁靜茹15日清晨重啟微博，並開通「一鍵保護」模式，只開放梁靜茹關注的人可留言，且過去的貼文幾乎全隱藏，僅保留少數照片、文章；反觀梁靜茹另一內地社交網，時常更新日常生活，也與粉絲開心互動，也許這就是梁靜茹有底氣捨棄該社交網流量的原因。

