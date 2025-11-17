iHerb破萬好評洗護產品64折起！
76歲「梅姨」20年對比圖完全無變！「優雅保養天才」代表，《穿Prada的惡魔2》預告保養力超強
《穿Prada的惡魔2》預告播出，電影會在2026年上映。這部相隔20年的電影，大家當然會留意戲中人物的變化：小安（Anne Hathaway）多了自信「大女主」魅力，至於「梅姨」Meryl Streep，即使是一頭白金髮，風采依然，跟20年前對比真的沒有特別的變，還是那位氣場很高的Diva Miranda！
「梅姨」Meryl Streep，一搜尋的情況下，驚覺她已經是 76 歲！她在此年齡依然狀態大勇，那霸氣的女王氣場，就算沒有出聲，光是看她走路的定鏡照片都已經感受到。在《穿Prada的惡魔2》電影裡，她演繹著時尚總編女王，散發滿滿時尚氣場，回到私下，她是一位崇尚自然，age gracefully 的優雅代表。Meryl Streep 曾分享，她不會花費過多的金錢在保養品上，她相信自然就是美，不刻意追求無皺紋的狀態，反而認為「皺紋是智慧和經歷的象徵」。
關於 age gracefully，「梅姨」也有一套看法，她也曾討厭自己的鼻子，但現在已學會接納，接受自己的不完美。她也鼓勵年輕人擁抱自己的獨特之處，「別太擔心體重。女生實在花太多時間在想這個了，有更好的事情值得去想。」與眾不同才是各人的強項，與其過度在意體重和外表，不如把時間和精力放在更有意義的事情上。這種由內而外的自信和從容，也許是 Meryl Streep 最動人魅力所在。
