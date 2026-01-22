梅子林老屋「众舍」連結村民 運輸艱鉅就地取材 碎瓦片化身「水磨石」︱Yahoo

位於沙頭角的「众舍」外貌。(受訪者提供)

【Yahoo新聞報道】位於沙頭角、擁有數百年歷史的客家村落梅子林，經過中文大學建築學院團隊第一期實驗性計劃後，展開第二期復修工程，將村內一間老屋改造成為社區基地「众舍」。團隊在復修過程中面臨山路運輸困難，遂就地取材，將倒塌舊屋的「瓦片」打碎鋪成地台，並結合傳統「夯土」技術與現代太陽能及堆肥廁所，探索偏遠鄉村的永續生活模式。

中大建築團隊早前已在梅子林進行第一期復修，主要屬實驗性質，找出鄉村復育的限制。來到第二期，團隊目標更為長遠，希望建立一個穩固、具備防水隔溫功能的永久基地。負責項目的團隊成員建築師陳偉森(Sam)接受《Yahoo新聞》訪問時表示，復修後的老屋取名為「众舍」，意指三人為眾，成為村內的服務中心。「众舍」不僅是建築硬件，更是連結村民、義工與學生的聚腳點，讓人參與其中才是「活化」的意義。Sam 亦憑著「梅子林復育計劃」獲得了「創意智優青年設計才俊獎 2025」。

建築師陳偉森獲得「創意智優青年設計才俊獎 2025」。

打碎瓦片 延續老屋故事

梅子林位置偏遠，物料運輸是工程最大挑戰。Sam透露，建材需經水路運至荔枝窩，再經山路轉運，「荔枝窩再上，差不多行路都要半個小時，要用一些機器去跟著，在山路的運送就非常困難。」為減少運輸消耗及碳排放，團隊大量採用「在地材料」。

舊瓦片重製成鋪地物料，應用在門口及花園地台。(受訪者提供)

其中最顯著的創新，是將舊屋倒塌後殘留的瓦片循環再用，團隊舊將瓦片打碎，混合製成類似水磨石的鋪地物料，應用於門口及花園地台。Sam解釋這種做法既環保又具美感：「好處當然就是我們節省了一些物料，另外因為做出來的效果就好像水磨石，美感上我們都覺得好靚，而且壞了的瓦片可以轉化成其他用途，延續屋本身的故事。」

除了瓦片，團隊亦運用了傳統客家建築的「夯土牆」技術，利用村內的黃泥，經科學化調配比例及混合碎石，以現代方法重現傳統工藝，確保結構強度符合現代安全標準。

「众舍」的夯土牆。(受訪者提供)

使用了重用磚的地方。(受訪者提供)

結合現代環保科技 設堆肥廁所解決排污

在保留傳統外觀的同時，老屋內部引入了多項現代環保設施。針對鄉村缺乏政府污水渠接駁的問題，團隊引入了「堆肥廁所」（Compost Toilet），將排洩物轉化為資源。Sam說技術其實很簡單，在世界各地比較偏遠的農場都會用，收集人類的排洩物時，首先將液體和固體的廢物分開，固體會再混合一些木粉或微生物，將它們淨化除臭味，經過重重處理過後，便可以變成耕種用的肥料。

為免破壞傳統屋頂的外觀，團隊放棄安裝傳統大面積太陽能板，改為在屋頂天窗玻璃上安裝薄膜太陽能板。這種設計既能透光，又能發電，讓訪客一抬頭便能看見結合建築美學的綠色能源科；團隊亦將屋頂雨水引至屋後過濾與消毒系統處理，儲存後供屋內使用。

太陽能系統和天窗。(受訪者提供)

構思「當值換宿」 村民倡善用空間

隨著「众舍」落成，村民對這座「舊皮新骨」的建築反應正面，認為它既保留了歷史韻味，又注入了新元素。目前團隊正與村民及村長商討未來的營運模式，包括舉辦藝術活動及工作坊。Sam透露：「村長就提出可不可以給個 offer，用一個當值換宿計劃，讓人家可以住在屋內過夜，但他就要在開門做當值員。」 團隊期望這座老屋能持續發展，成為梅子林復育的重要里程碑。

雨水收集系統。(受訪者提供)

「众舍」成為梅子林村民的連結點。