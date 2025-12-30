梅艷芳忌辰 徒弟何韻詩悼恩師 願望明年能在人前唱更多歌

今日（30日）是梅姐22周年忌辰，徒弟何韻詩在社交媒體，貼上與恩師的合照，並寫上：「從二十一年前開始，每到這天，便會習慣性地回顧並且總結一下快將過去的一年，像是要自行遞交一年來的功課以及成績表，給遠方的她。」

她也分享到立願：「若要用一個字來定立明年，我希望是：“SING”。唱多些、再唱多些，尤其希望，能在人前。喂，本來就是歌手，這有什麼值得稱奇、祈願？又或者，是環境侷限了我們，而我們也被自己的想像侷限了，是時候放開懷抱。」

她更認為演唱不在乎形式：「什麼類型的 “SING” 也好，形式地點配備甚麼甚麼，都不是重點。一個人、十個人、百個人，都可以；唱到，甚至唱不到也可以，就「不過是開咪和收咪的步驟」（有時咪都無），對吧？大前題，將配備降低，柔韌度提高；到最後，人在聲帶在，就可以了。當然偶爾來個燒烤之『星』，也是必須的，哈哈。」留言中得到大量網民祝福。