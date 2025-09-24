Jimmy Kimmel 節目復播 分析：觸發退訂抗議
肉餅食譜｜梅菜吊片蒸肉餅
吊片唔一定要配馬蹄粒，加入梅菜粒都好好味。文迪私人廚房的facebook專頁會有更多食譜又或短片觀看。 https://m.facebook.com/profile.php?id=1544226955848255
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 3-4人
食材
半肥瘦豬肉 300克
吊片乾 半隻
甜梅菜 50克
［調味料］生抽 半湯匙
［調味料］鹽 1/2茶匙
［調味料］糖 1茶匙
［調味料］蠔油 半湯匙
梅菜調味料-糖 1茶匙
粟粉 1茶匙
油 半湯匙
浸吊片水 3湯匙
薑米 半茶匙
作法:
1 ：
蒸爐蒸15分鐘，明火大約13-15分鐘
