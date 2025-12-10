精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
梅菜蒸肉餅食譜 想鬆軟多汁 鹹甜梅菜都要咁處理
蒸肉餅可算不少人的Comfort food，做肉餅的方式百家有百方，真的各有喜愛，即睇Yahoo食譜：
蒸肉餅可算不少人的Comfort food，做肉餅的方式百家有百方，真的各有喜愛。梅菜蒸肉餅有人喜歡用鹹梅菜，有人喜歡甜梅菜，各取所需，不過處理方法一樣，要先浸透，擠乾，切碎，再烘炒至乾，試味才加糖或鹽，這樣的梅菜味道便不會過鹹或甜。這個方法處理的肉餅比較鬆軟多汁，如果喜歡結實肉餅，可以減少2湯匙水份並撻打，即睇如何製作梅菜蒸肉餅：
梅菜蒸肉餅（4人份量）
烹煮時間：30分鐘
材料：
免治豬肉碎300克
馬蹄4粒
葱1條
甜梅菜25克
油1茶匙
水6湯匙
醃料：
鹽少許
糖少許
胡椒粉少許
蠔油1湯匙
生抽1湯匙
粟粉1.5湯匙
老抽1茶匙
做法
更多零失敗食譜
文、攝：謝翠玲
