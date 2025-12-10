焦點

精神科醫生籲感不安即遠離資訊　附情緒熱線

梅菜蒸肉餅食譜 想鬆軟多汁 鹹甜梅菜都要咁處理

蒸肉餅可算不少人的Comfort food，做肉餅的方式百家有百方，真的各有喜愛，即睇Yahoo食譜：

蒸肉餅可算不少人的Comfort food，做肉餅的方式百家有百方，真的各有喜愛。梅菜蒸肉餅有人喜歡用鹹梅菜，有人喜歡甜梅菜，各取所需，不過處理方法一樣，要先浸透，擠乾，切碎，再烘炒至乾，試味才加糖或鹽，這樣的梅菜味道便不會過鹹或甜。這個方法處理的肉餅比較鬆軟多汁，如果喜歡結實肉餅，可以減少2湯匙水份並撻打，即睇如何製作梅菜蒸肉餅：

梅菜蒸肉餅（4人份量）

烹煮時間：30分鐘

材料：

免治豬肉碎300克

馬蹄4粒

葱1條

甜梅菜25克

油1茶匙

水6湯匙

醃料：

鹽少許

糖少許

胡椒粉少許

蠔油1湯匙

生抽1湯匙

粟粉1.5湯匙

老抽1茶匙

做法

1. 免治豬肉碎分3次加水，順時針攪拌至吸收水份後再繼續加，加入醃料拌勻，最後加油。
2. 甜梅菜浸水，取出切粒，試味。白鑊烘炒甜梅菜，再按鹹甜要否加糖或鹽，取出。馬蹄削皮切碎，切葱花。
3. 把馬蹄碎和甜梅菜加入豬肉碎中，拌勻。倒入深盤中，攤平，用筷子插幾個孔讓傳熱更均勻。大火隔水蒸15分鐘，撒葱花。
完成品

文、攝：謝翠玲

