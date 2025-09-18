梅西傳與邁阿密國際續約 效力至2026後

（法新社邁阿密18日電） 消息人士透露，美國足球大聯盟（MLS）邁阿密國際（Inter Miami）已與阿根廷籍傳奇球星梅西達成協議，同意延長合約至2026年世界盃足球賽後，可能是他職業球員生涯最後一站。

這份合約將確保38歲的梅西（Lionel Messi）在2026年世界盃足球賽（FIFA World Cup）前後都能參賽。

消息人士告訴法新社，邁阿密國際的官方公告預計未來2週內公布，這可能是梅西職業球員生涯最後一站。

廣告 廣告

梅西自2004年到2021年都效力西甲巴塞隆納，期間他曾率隊贏得10次西甲冠軍、4度奪下歐洲冠軍聯賽（European Champions League）金盃，以及7次西班牙國王盃（Copa del Rey）冠軍。他在投效西班牙甲級足球聯賽（La Liga）勁旅巴塞隆納隊（FC Barcelona）期間，攀抵職涯高峰。

在2022年，梅西率阿根廷國家足球隊在卡達世界盃的決賽擊敗法國奪冠。他於2023年從法國甲級足球聯賽巴黎聖傑曼隊（Paris Saint-Germain）轉投邁阿密國際。

去年，儘管邁阿密國際無緣晉級季後賽，但梅西仍獲選為MLS年度最有價值球員（MVP）。他今年更成為MLS史上最快達成40顆進球紀錄的球員。