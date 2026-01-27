錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
梅酒該怎麼喝才好喝
幾個月前我示範如何浸梅酒,現在差不多四個月了,不知大家有沒有試過你浸啲梅酒味道如何 我最愛嘅梅酒飲法係加冰,其實梅酒還有很多不同的飲法! 今次我想介紹給大家另一種梅酒嘅飲法: 梅酒 + 梅醬
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 7-8人
食材
浸完梅酒嘅梅 15粒
作法:
1 ：
青梅起肉取出核, 將梅肉切成小粒
2 ：
不沾鍋不加油慢火加熱
3 ：
慢火將梅醬炒軟便完成,用梅酒 + 梅醬一起飲用
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/51892
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
