幾個月前我示範如何浸梅酒,現在差不多四個月了,不知大家有沒有試過你浸啲梅酒味道如何 我最愛嘅梅酒飲法係加冰,其實梅酒還有很多不同的飲法! 今次我想介紹給大家另一種梅酒嘅飲法: 梅酒 + 梅醬 https://www.facebook.com/Uncle-Ray-Food-Lab-104753544660685

製作時間: 30分鐘內

份量人數: 7-8人



食材

浸完梅酒嘅梅 15粒





作法:

1 ：

青梅起肉取出核, 將梅肉切成小粒

2 ：

不沾鍋不加油慢火加熱

3 ：

慢火將梅醬炒軟便完成,用梅酒 + 梅醬一起飲用





