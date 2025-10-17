港隊主教練韋斯活周六披甲 「陳七」做紅魔後備
梵蒂岡報告： 天主教會對性侵受害者支援不足 籲加強問責 公開涉事人員被免職原因｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】由前教宗方濟各 2014 年推動成立的梵蒂岡兒童保護委員會（PCPM）周四（16日）發表第二份報告，當中批評天主教會領導人對涉及神職人員的性侵指控處理不當，正對受害人造成「持續傷害」。報告呼籲梵蒂岡加強問責、提高透明度，例如公開涉事主教級人員被免職的原因等，同時對受害人提供心理、經濟等支援。
教會有責任傾聽倖存者心聲
最新一份長達200頁的報告引用並分析了來自全球約40名倖存者的證詞，及聯合國的相關數據。報告指出，教會過去數十年對性侵個案的處理和回應方式，往往混合了拋棄、忽視、羞辱、指責和污名化等，使受害人和倖存者的創傷受到「持續傷害」。
報告呼籲教會向受害者提供實質賠償，包括心理和經濟支援等，另外教會有責任認真傾聽倖存者的心聲，作出公開和私下道歉等，確保受害人不會因為發聲而遭受報復和威嚇。
公開主教辭職或被免職原因
在問責方面，報告同時指出，教會在處理性侵案件時需要更高透明度，例如主教級人員辭職或被免職與「濫用職權或疏忽職守」有關時，應公開其辭職或被免職的原因。
報告特別提出，義大利和非洲部分地區在處理性侵個案的機制存在不足。天主教團體和受害者長期批評，義大利天主教會未有正視性侵案件，往往要委託獨立機構調查；在非洲幾內亞，委員會找不到任何提及受理投訴程序的記錄；在埃塞俄比亞，有教會領導人拒絕承擔性侵事件的責任，肯亞亦有主教表示，當地的文化禁忌使受害者舉報性侵行為變得非常困難。
良十四世上任後任命新主席
梵蒂岡兒童保護委員會由前教宗方濟各於2014年3月成立，旨在回應教會內部的性侵醜聞，並推動教會建立安全的環境，保護未成年人及性侵受害人。自2022年起，該委員會併入信理部（Dicastery for the Doctrine of the Faith），但仍保有向教宗直接匯報的獨立性。
2025年7月，教宗良十四世（Pope Leo XIV）上任後，任命法國主教蒂博·韋爾尼（Thibault Verny）為該委員會新主席。良十四世曾公開評論天主教會性醜聞，強調不容忍任何形式侵犯，今次報告被認為是良十四世在處理性侵醜聞議題上的重大考驗。
來源：CNN
