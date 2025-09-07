梵蒂岡首次將 LGBTQ+ 朝聖列入禧年官方日程 逾 1400 名信徒穿彩虹衣步入「聖門」︱Yahoo

約 1,400 名來自 20 個國家的信徒及支持者，周末齊集羅馬。(Photo by Massimo Valicchia/NurPhoto via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】梵蒂岡首次將 LGBTQ+ 朝聖列入禧年官方日程，約 1,400 名來自 20 個國家的信徒及支持者，周末齊集羅馬，穿上彩虹衣飾、手持十字架，參加祈禱守夜、彌撒及其他儀式，並於周六步入象徵和解的聖伯多祿大殿「聖門」。該聖門每 25 年才會開啟一次，標誌天主教禧年的來臨。

綜合外媒報道，朝聖活動由意大利倡議組織「La Tenda di Gionata」主辦，美國的 DignityUSA、Outreach 等團體亦有參與。意大利主教團副主席薩維諾（Francesco Savino）於羅馬耶穌教堂主持彌撒時指出，禧年傳統上是「讓受壓迫的人重獲自由，讓被剝奪尊嚴的人重獲尊嚴」，並獲全場信徒長時間起立鼓掌。

信徒手持彩虹色十字架朝聖。 (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)

25 年朝聖被拘留

不少朝聖者回憶過去被排斥的經歷。美國 DignityUSA 負責人 Marianne Duddy Burke 表示，25 年前她曾與一批美國 LGBTQ 信徒來到羅馬，當時卻被視為對禧年的威脅而遭拘留，如今能公開身份走過聖門，「是極大的歡慶與希望的一天」。來自布魯塞爾的 68 歲跨性別女子 Yveline Behets 則徒步 130 公里抵達羅馬，稱希望教會能展現更多「多元」，並強調「我們不是外人，而是家庭的一部分」。

多位參與者將今天的改變歸功於前教宗方濟各（Pope Francis）。他自 2013 年當選後，曾以「誰能審判？」回應同性戀神父問題，並於 2020 年表明同性戀者「有權在家庭中」，又在 2023 年容許神父在特定情況下祝福同性伴侶，雖然未改變教義，但大幅扭轉教會對 LGBTQ 群體的態度。方濟各今年 4 月逝世，享年 88 歲。

一名修女身穿印有「在愛中沒有恐懼」字句的 T 恤，與其他朝聖者一同於梵蒂岡舉行的 LGBTQ 禧年遊行中，步向聖伯多祿大殿的聖門。(Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)

料約 3,200 萬人參加禧年慶典

新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）於 5 月當選，過去曾在 2012 年批評「同性戀生活方式」，惹起憂慮。不過，他近期與美國耶穌會士 James Martin 會晤時，表明將延續方濟各的開放方針，並鼓勵其繼續倡導 LGBTQ 信徒的牧靈工作。Martin稱「從良十四世聽到的訊息，與方濟各一樣，是希望歡迎所有人，包括 LGBTQ 人士」。

梵蒂岡今年預料吸引約 3,200 萬人參加禧年慶典，LGBTQ 朝聖活動成為其中最矚目的象徵之一。