梵谷博物館提告荷蘭政府 若沒更多補助恐將關門

（法新社阿姆斯特丹27日電） 位於荷蘭阿姆斯特丹的「梵谷博物館」今天提出警告，若政府沒挹注更多資金，博物館將面臨關門，並說耗資1.04億歐元（約新台幣37.5億元）的翻修工程，對保護館藏品至關重要。

收藏全球最多梵谷作品的「梵谷博物館」（Van Gogh Museum）表示，除非荷蘭政府能履行1962年對梵谷侄子捐贈畫作的承諾，提供必要的資金，否則修繕計畫將無法進行。

「梵谷博物館」指出，「博物館面臨關門，因為無法保證館內藏品、參觀者和工作人員的安全。」

荷蘭文化部駁斥這項警告，稱博物館已根據「荷蘭文化資產法」（Dutch Heritage Act）獲得補貼，其金額足以支付維護費用。

但博物館已就這筆補助款提起法律訴訟，預定於2026年2月開庭。

博物館收藏梵谷200多幅畫作、500幅素描以及幾乎所有信件。

這些館藏由梵谷的侄子威廉．梵谷（Vincent Willem van Gogh）在1962年捐贈，當時協議由政府支持來興建與維護博物館。

2017年，這座博物館創紀錄吸引260萬人次參觀，自開館以來有近5700萬名遊客參觀。

梵谷博物館85%的收入來自遊客和民間合作，比率高於大多數國家博物館。（譯者：紀錦玲）