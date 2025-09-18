【動物專訊】將病重的幼貓丟棄，根本是狠心殺貓，這種暴行卻經常發生。救貓機構「阿虎愛屁」今日便接收了一隻慘遭遺棄在元朗橫洲山頭的年幼布偶貓，貓貓有嚴重流感和結膜炎，眼睛紅腫和不停出血水，連鼻孔都流血，病情十分嚴重。義工狠批遺棄者的做法，等同謀殺。

義工表示，近日收到求助，有熱心人士在橫洲發現這隻估計不足3個月大的布偶貓，但貓貓病情十分嚴重，因此交由阿虎愛屁接收，並改名為「秋秋」。

秋秋經獸醫檢查，發現其上下結膜腫至重疊，有大量分泌物凝結和含膿，不停滲出眼水和血水，鼻孔亦有流血，需要慢慢處理。義工坦言：「秋秋只有兩三個月大，已經病到這樣，還被丟去荒山野嶺，真的跟謀殺沒分別。」

廣告 廣告

義工估計貓貓是被繁殖場丟棄出來，又指昨日還收到另3個求助，涉及5隻貓貓，當中3隻是被主人遺棄在街上，另外兩隻則是主人準備送去愛護動物協會棄養，遺棄動物的情況十分嚴重。

病重幼貓被人遺棄在荒山野嶺，幸獲好心人及時發現和救起。

貓貓眼睛嚴重發炎。

貓貓眼睛嚴重發炎。

The post 棄養暴行停不了 重病幼貓被丟荒山野嶺等死 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.