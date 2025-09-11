棋王柯潔談 AI 衝擊：人類不要等被取代才思考改變

雖然今時今日 AI 幾乎每天都會登上新聞版面，但在差不多十年前，這項技術往往要藉某一事件才能獲得廣泛的關注度，比如說人類與 AlphaGo 的圍棋大戰。作為曾與 Google 機器棋手對決過三場的中國棋王，柯潔日前在訪談節目《熱浪之外》中坦露了當年徹底落敗後的心境，同時也對如今蓬勃發展的 AI 提出了自己的見解。

柯潔坦言其在敗給 AlphaGo 後感覺自己「十幾年的努力都失去了意義」，那種無力、幻滅的感覺不免讓他覺得人類棋手「在某些層面已無法與 AI 競爭」。雖然圍棋 AI 多是透過深度學習培養棋藝，但柯潔認為現在人類棋手的數據和對弈結果已經對 AI 意義不大。「我們水平那麼低，AI 要我們的數據幹什麼？那不就是污染它的數據庫嗎？」柯潔在節目中說道。

在被問及未來是否還願意與 AI 對戰時，柯潔的回答調侃中帶點唏噓。「就想看我被虐嗎？」柯潔笑言，「如果觀眾喜歡看我就下，只不過是把平常自己做的事情放在公眾面前，下一百盤輸一百盤。」他相信 AI 棋手成長至今人類已沒有與其競爭的必要，與其盲目試圖戰勝 AI，與 AI 共存要來得「更為理性和長遠」。

柯潔指出圍棋行業在 AI 出現前的想法過於樂觀，本以為機器無法在短期內打敗人類，但事實卻打破了大多數人的眼鏡。「不要等到 AI 完全取代工作時才思考改變，這是非常危險的行為」柯潔說道，「要多提升認知與技能。」這番話顯然不僅限於圍棋世界，值得人人加以深思。

