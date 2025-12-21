棒棒堂小煜前妻離婚後吐心聲 性感大解放曝光真實狀態

【on.cc東網專訊】台灣「棒棒堂」成員楊奇煜（小煜）自《模范棒棒堂》出道，早前毫無預警下宣布與結婚5年的太太「言言」李顏言離婚，並於未來會共同撫養2子成長。言言日前於發文剖白心聲，並分享歌曲《Drunk Text》，表示：「雖然是一首孤單的求救訊號，但現在回頭聽還是覺得很好，分享給大家〜」以及寫道：「這首歌其實很安靜、也很刺心。人在脆弱時，最真實的情感會浮現。有些人，你以為放下了，其實只是學會忍住。我們是不是在最孤單的時候，才想起某個人？」她直言：「成長，是學會不再按下傳送鍵。」字句間流露出對成長、失去的反思。她表示，這首歌的後勁在於會讓人開始詢問自己：「我是真的想念這個人？還是只是不習慣失去？」

除此之外，回復單身的她亦重新出發，來個性感大解放，大晒黑色低胸露腰裝，盡騷深長上事業以及纖腰，狀態大勇，認真吸睛！不少網友留言替她加油打氣，稱讚：「言言好棒，身材也太火辣」、「言言很棒 加油」、「認同！ 言言好美」。

