棒棒堂成員接連出事 威廉現身公益致歉：最近事情比較多

【on.cc東網專訊】台灣男子組合「棒棒堂」成員接連出事，威廉跟小杰先後涉「閃兵案」，王子則與啦啦隊女神粿粿爆出婚外情引發爭議。其中，威廉自5月捲入閃兵風波後沉寂多月，終於在金鐘獎前夕公開現身，又出席公益活動挽回形象。日前威廉跟老婆卓君澤出席「明星匹克球公益賽」，提到王子一事，他坦言事前並不知情，但大家既然是夥伴就應該在彼此低潮時拉對方一把，對此表示抱歉：「不好意思，最近棒棒堂事情比較多」。

他也再次為自己跟小杰逃兵役的行為道歉，「當然發生這樣的狀況不太好，我相信我們大家都一直想要為年輕時犯的錯誤去彌補和改進，因為我們遇到的狀況是類似，我有請他要準備好心情，因為後面還會面對到一些司法，我覺得心情的調適還滿重要的。」

