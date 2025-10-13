棚工墮亡僱主罰9萬元 控方提覆核僱主缺席 案件押10.31宣判

【on.cc東網專訊】一名47歲搭棚工人於2022年5月在油麻地吳松街舊樓外牆搭棚時，因安全繩斷裂，從6樓墮下身亡。而死者的僱主於事後被勞工處票控「沒有採取足夠的步驟防止任何人墮下」等3罪，經審訊後被裁定罪成，被判罰款9萬港元，但獲裁判官批准分90期繳交，每月交1,000港元，故需7年半才繳清罰款。控方認為判罰過輕，向裁判官申請覆核及要求縮短繳款期限。裁判官原定於今日(13日)就覆核作裁決，但由於許因病缺席，裁判官把案件押後至10月31日宣判。

廣告 廣告

被告許佢成，案發時經營華昌棚廠，是47歲死者陳兆豐的僱主。其傳票控罪指許沒有確保在工作地方提供及/或維修安全進出口、沒有採取足夠的步驟防止任何人墮下、沒有確保工人配戴適當的安全頭盔。許否認控罪，經審訊後被裁定3罪罪成，被判罰款9萬港元，獲准分90期繳付。控方認為刑罰過輕且繳款期限過長，故提出覆核。控方指許僅提供爬山安全帶予死者，對工人毫無保障，而刑罰亦缺乏阻嚇性，且應縮短繳款期，讓許感受「切膚之痛」。

據資料顯示，死者的家屬早前亦曾入稟區院，向許及華昌棚廠追討僱員補償。區院法官於早前裁定僱主有責任作出賠償，並於上月頒發判詞，裁定許及棚廠需賠償210萬港元及支付訟費。判詞指條例訂明致命個案的補償額為60個月的收入，法庭唯一需考慮的是死者於意外發生時之每月收入。法官接納死者當時每月收入為3.5萬港元，故裁定最終法定補償金額為210萬港元。

案件編號：KTS 23896-23897/2022

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】