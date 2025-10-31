棚工墮斃僱主僅判罰款9萬元覆核 裁判官要求被告索取月入證明

【on.cc東網專訊】一名47歲搭棚工人於2022年5月在油麻地吳松街舊樓外牆搭棚時，因安全繩斷裂，從6樓墮下身亡。死者僱主華昌棚廠許佢成被勞工處票控「沒有採取足夠的步驟防止任何人墮下」等3罪，經審訊後被裁定罪成，被判罰款9萬港元但獲裁判官批准分90期繳交，每月交1,000港元，故需7年半才繳清罰款。律政司認為判罰過輕，並向裁判官申請覆核及要求縮短繳款期限。案件今日(31日)於觀塘裁判法院提訊，裁判官要求許向其僱主索取月入證明，並將聆訊押後至11月7日。

控方在庭上指，許的經濟情況全靠本人向感化官口述，他並無提供任何證明文件如銀行存摺等，但他聲稱有工作，應有僱主提供資料。許表示他沒有任何銀行戶口；現時生活捉襟見肘，他沒有固定住所，多睡在公園或公司的車上，即使有工作也只是散工，沒有固定僱主，時薪只有60多港元，而每月罰款1,000港元也是請朋友代為繳交。

控方盤問許時質疑案發後許變買資產的資金去向，許則表示錢大部分已用以還給財務公司和朋友，但相關記錄均沒有文件證明，因為他現在露宿街頭，沒有地方存放文件。許不願意向僱主索取月入證明，稱不想自己的事麻煩到別人，更稱控方可以找警察調查他的經濟情況，唯最終同意嘗試向僱主索取月入證明。

資料顯示，死者家屬早前入稟向華昌棚廠追討僱員補償，並獲法庭裁定僱主有責任作出賠償。其後區院在棚廠缺席下，就僱員補償額作聆訊。棚廠被判定需賠償210萬港元及支付訟費。

案件編號：KTS 23895/2022, KTS 23896/2022, KTS 23895/2022

