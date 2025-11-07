雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
棚工墮斃覆核案 被告無醫生紙下稱腳痛不到庭 裁判官發拘捕令
【on.cc東網專訊】一名47歲搭棚工人於2022年5月在油麻地吳松街舊樓外牆搭棚時，因安全繩斷裂，從6樓墮下身亡。死者僱主華昌棚廠許佢成被勞工處票控「沒有採取足夠的步驟防止任何人墮下」等3罪，經審訊後被裁定罪成，被判罰款9萬港元但獲裁判官批准分90期繳交，每月交1,000港元，故需7年半才繳清罰款。律政司認為判罰過輕，並向裁判官申請覆核及要求縮短繳款期限。案件今(7日)於觀塘裁判法院再訊，許聲稱因腳痛而不到庭但未能提供醫生紙，裁判官對其發出拘捕令，並押後聆訊至12月8日。
控方今在庭上指許於早上9時05分經電話通知，因腳痛而不到庭但未能提供醫生紙。裁判官將聆訊押後一個小時，並命控方打電話通知許，若他不出庭將會對其發出拘捕令。
再度開庭時，控方指許有回應電話惟仍稱因腳痛而不能出庭。由於許第二次因腳痛無法準時出庭但未能提供醫療證明，裁判官對其發出拘捕令，並將聆訊押後至12月8日。
資料顯示，死者家屬早前入稟向華昌棚廠追討僱員補償，並獲法庭裁定僱主有責任作出賠償。其後區院在棚廠缺席下，就僱員補償額作聆訊。棚廠被判定需賠償210萬港元及支付訟費。
案件編號：KTS 23895/2022, KTS 23896/2022,KTS 23897/2022
