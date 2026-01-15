棚網安全︱首批阻燃棚網抵港 附標籤通過中港「兩步測試」 建造業議會：每一張都有跡可尋 ︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑火災引發全港大維修工程棚網全數移除。建造業議會（CIC）發起「一次性集體採購阻燃保護網」行動，執行總監鄭定寧工程師今日（15日）表示，首批3,000張合格阻燃網已抵港並於今日完成派發，涉及11個承建商共19個項目。今次集體採購合共涉及五萬張網，將供應予89個承建商、為全港418幢正進行裝修工程的大廈「上網」，預計2月初會陸續有新批次抵港。

有承建商今午到建造業議會取貨，共取110張阻燃網。

4秒內熄滅方合格

鄭定寧表示，為確保安全網質量，議會採取極嚴謹的監控流程。所有採購的安全網均產自廣東省（包括江門及佛山）的合資格製造商。採購過程包含「兩步測試」：第一步先在國內生產地進行阻燃測試並取得證書；抵港後再送交本港認可實驗室進行第二步抽樣測試，「根據國標製造、通過國標測試」，報告全數合格方可使用。建造業議會今午亦在其facebook專頁上載棚網阻燃檢測片段，指按照國標準備測試樣本，將棚網放入燃燒儀內，火源接觸棚網樣本燃燒12秒，棚網樣本在4秒內熄滅方為合格。

廣告 廣告

鄭定寧表示，為確保安全網質量，議會採取極嚴謹的監控流程，他亦親自到廣東省兩間廠房視察。

建造業議會今午亦在其facebook專頁上載棚網阻燃檢測片段。

為杜絕市面上出現「假網」或假標籤，今次採購的每一張阻燃網，規格為1.8米 x18米，每張網桶棚網均植入RFID（射頻識別）標籤。鄭解釋，透過RFID結合區塊鏈（Blockchain）技術，資料不可篡改，承建商及監管部門可即時查閱該張網的生產地、批次、生產日期及測試報告，確保「每一張網都有跡可尋」。而RFID標籤上印上的QR code，亦可透過手提電話拍攝開啟。

鄭定寧指RFID標籤上印上的QR code，亦可透過手提電話拍攝開啟。

阻燃網交貨前，職員會以機器掃描RFID標籤確認貨物及數量正確。

透過RFID結合區塊鏈（Blockchain）技術，資料不可篡改，承建商及監管部門可即時查閱該張網的生產地、批次、生產日期及測試報告。

《Yahoo新聞》記者經QR code查看今日交收的阻燃網網站資料，生產商為宏昌塑料製網廠，生產批次總數量為3010張，送貨日期為本月7日。網站亦附出廠阻燃效能測試報告，由廣州建設工程質量安全檢測中心有限公司負責，於本月5日至6日檢測，「見證單位」則為香港標准及檢定中心有限公司，報告結果為「樣品所檢項目符合標准GB 5725-2009的技術要求」。

物料追蹤標籤透過RFID結合區塊鏈（Blockchain）技術，資料不可篡改。

利用手提電話經QR code可查看相關阻燃網網站資料。

網站有出廠阻燃效能測試報告，由廣州建設工程質量安全檢測中心有限公司負責。

建議承建商視察生產流程

至於阻燃網成本方面，鄭指今次集體採購的阻燃網連同兩次測試及RFID技術，每張售價約170港元。鄭定寧指出，過往具阻燃功能的網售價亦超過100元，認為現時增加的費用是用作確保標準及保障生命財產，「絕對係合理花費」。他強調，雖然今次是議會發起的一次性集體採購，旨在協助業界解決短期內「唔知去邊度買合格網」的問題，但業界不一定要經議會採購。他呼籲承建商不論從何處購買，都必須要求生產商提供阻燃測試報告，並建議承建商應親自到廠房視察生產流程。

阻燃網每張售價約170港元，鄭定寧指出，過往具阻燃功能的網售價亦超過100元。

參與今次集體採購的俊傑營造工程董事長李先生表示，今次購入110張阻燃網，供山頂僑福道一幢大廈的翻新項目使用。他坦言，受換網程序影響，工程進度出現延誤（Defer），「工人已經 Standby（準備就緒），聽日一拎到網返地盤就會即刻掛，掛完即刻開工」。現時每張網約 170 元的成本，李先生形容價格比過往「貴咗少少」，但認為在目前社會高度關注下，必須確保標準，「一定要攞，最緊要大家安全」。

俊傑營造工程董事長李先生購入110張阻燃網，供山頂僑福道一棟幢大廈的翻新項目使用。

業界：以往多數經中介買網

建造業議會建議承建商日後可親自北上廠房視察，李先生直言對中小企有難度。他指出，過往多數經中介買網，若要承建商自行處理繁複的驗證步驟及走訪國內廠房，「我哋都唔想搞咁多嘢，我哋主要係施工，如果有政府協助，我哋信心大啲，亦安心好多」。他期望這類中央採購或「白名單」制度能持續，方便業界採購合格物料。

4285：李先生指中央採購及「白名單」可協助業界更便捷地採購合規格的阻燃網。

擬設「白名單」 屋宇署再測試把關

議會目前正計劃建立「白名單」（優良品質供應商名單），目前標誌中心名單已有49間廠房。鄭定寧表示，未來會繼續走訪山東、江蘇等省份尋找更多合資格生產商，務求令供應多元化，方便承建商採購。鄭定寧指出，屋宇署會進行第三步測試作為把關，而他亦希望透過今次行動，助業界建立重視建築材料風險的文化，「想大家用嚴謹啲嘅態度，每一步都認真啲睇」。