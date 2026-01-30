棚網︱發展局委託業界採購阻燃網 供應商曾涉賣劣質網 官媒2013年放蛇：貴的送檢 實際用便宜的︱Yahoo

《人民網》直接刊登另一官媒《羊城晚報》旗下報道，在2013年曾揭發「江門市蓬江區杜阮宏昌塑料制網廠」有重大問題。

【Yahoo新聞報道】本港建造業議會（CIC）早前受發展局委託，作「一次性集體採購阻燃保護網」行動，集體採購合共涉及5萬張網，將供應予89個承建商、為全港418幢正進行裝修工程的大廈「上網」。不過《Yahoo新聞》發現，該廣東阻燃保護網供應商曾被內地官媒揭發棚網並不阻燃，更指棚網分平貴兩種，「貴的用於送檢，其他（便宜貨）是實際用的……是最受歡迎的」。《Yahoo新聞》曾向發展局及CIC查詢棚網採購準則，CIC指「廠商均列於國家認可棚網供應商名單；議會管理層亦多次親赴內地廠房，視察製造及阻燃效能測試過程」。《Yahoo新聞》1月16日向發展局查詢，尚未回覆有否參與棚網商遴選及監察事宜，以及CIC有否向發展局提交採購報告等。據報CIC採購的阻燃網在屋宇署複檢中並不合格，需要下架。

建造業議會集體採購的阻燃保護網供應商多年前曾被官媒揭發，棚網並不阻燃，更有「送檢版」及「實際使用版」。

工人交網予記者檢測：一直燃燒 沒有熄滅跡象

CIC早前高調為業界「一次性集體採購」阻燃保護網，並邀請記者到場講解相關清況及展示相關安全網檢驗報告，有關供應商為「江門市蓬江區杜阮宏昌塑料制網廠」。《Yahoo新聞》發現，官媒《人民日報》的《人民網》2013年直接刊登另一官媒《羊城晚報》旗下報道，稱該供應商被放蛇揭發質量問題。有建築工人提交來自「江門市蓬江區杜阮宏昌塑料制網廠」、帶有相關廠商標誌的棚網檢測，發現「安全網一直燃燒，沒有在要求的4秒時間內停止，而且沒有熄滅的跡象」，更指稍用力便可將安全網上的繩扯斷。

負責人：100元貨送檢 實際用13.8元貨

報道又指，記者佯裝採購商到「江門市蓬江區杜阮宏昌塑料制網廠」視察，發現負責人稱棚網價格由十多現到一百元不等，價格差距在於「100元那些是國標產品，一般是用於送檢，每個工地都要買幾十張來送檢的；其他就是實際用的，絕大部份拿的都是13.8元的這種」。

工人：13樓以上和以下安全網不同

記者當時亦佯裝建築工人混入江門海倫灣工地，工地使用的棚網印上「江門市蓬江區杜阮宏昌塑料制網廠」標籤，記者「試燒」發現11秒內燒完兩隻手掌大棚網；在中山另一同樣使用「江門市蓬江區杜阮宏昌塑料制網廠」棚網的樓盤，工人就指13樓以下及13樓以上用的安全網並不相同，「國標的安全網能用2年，這些（非國標）兩個月就老化了」。

該報道指，「江門市蓬江區杜阮宏昌塑料制網廠」負責人稱棚網價格由十多現到一百元不等，「實際用的，絕大部份拿的都是13.8元的這種」。

CIC：棚網每張170元 承建商負擔

《Yahoo新聞》本月中曾就採購方法、是否有招標、有否先行調查或了解兩間製造商的背景、相關製造商過去15年是否有違法紀錄等，向CIC查詢。CIC覆稱：「採購條件以符合相關標準為原則，廠商均列於國家認可棚網供應商名單；議會管理層亦多次親赴內地廠房，視察製造及阻燃效能測試過程。涉款方面，相關保護網成本包括材料、雙重測試費用、RFID標籤，每張售價為$170，由承建商負擔」。

以每張170元及採購共5萬張計算，今次CIC「一次性集體採購阻燃保護網」涉款約850萬元。

CIC提供的安全網檢驗報告，寫明阻燃網生產商為「江門市蓬江區杜阮宏昌塑料制網廠」。

《Yahoo新聞》記者在月中記者會時利用手提電話經QR code查看相關阻燃網資料，並附上出廠阻燃效能測試報告。

《Yahoo新聞》本月16日向委託CIC採購的發展局查詢，當中包括發展局有否參與製造商遴選及監察、有否要求建造業議會在此項目提交報告及選取廣東省兩間製造商的過程及準則、有否調查或了解兩間製造商的背景等，惟至1月29日尚未獲得回覆。

據報有棚網未能阻撚要求下架

至於在「一次性集體採購阻燃保護網」行動購入的棚網，CIC曾指購入前曾作兩輪檢測確保合格，相關大廈「上網」後，屋宇署會作第三輪檢測。但今天(30日)凌晨《香港01》引述消息指，有棚網上架後，屋宇署抽查時有一棚網未能通過阻燃要求，需在日內緊急下架。就供應網曾涉造假及下架事件，《Yahoo新聞》就此向屋宇署及CIC查詢，正待回覆。

建造業議會執行總監鄭定寕工程師於本月15日記者會時指，屋宇署會進行第三步測試作為把關。

三重檢測：內地、本港實驗室、屋宇署

建造業議會執行總監鄭定寕工程師於本月15日記者會時指，集體採購合共涉及5萬張網，將供應予89個承建商、為全港418幢正進行裝修工程的大廈「上網」，預計2月初會陸續有新批次抵港。鄭亦曾指為確保安全網質量，議會採取極嚴謹的監控流程，採購過程包含「兩步測試」：第一步先在國內生產地進行阻燃測試並取得證書；抵港後再送交本港認可實驗室進行第二步抽樣測試，「根據國標製造、通過國標測試」，亦強調屋宇署會進行第三步測試作為把關。