棚網｜報道指屋宇署覆檢棚網未達阻燃標準 須緊急下架 據了解非議會採購批次｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火導致 168 死，而且被發現屋苑大維修時部份外牆棚網未達阻燃要求。發展局隨後要求全港正進行維修大廈外牆棚網一律先下架，經覆檢後證實合格才准再上架。《香港 01》昨日（29 日）引述消息指，近期有承建商將棚網上架後，屋宇署抽查檢驗期間發現有 1 宗棚網未能通過阻燃要求，勒令須於日內緊急下架。《Yahoo 新聞》已經向屋宇署查詢，正待回覆。據了解，涉事棚網非發展局委託建造業議會（CIC）採購的批次。

何炳德：不清楚消息來源 料涉事棚網非由建造業議會採購

港九搭棚同敬工會理事長何炳德今早（30 日）就在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，建造業議會（CIC）協助採購的棚網尚未到抽驗新棚網階段；他已向很多承建商以及機構查詢，但未聽聞過昨日報道所云的消息，「真係唔知個消息來源係喺邊度」。何炳德認為涉事棚網未必是 CIC 提供，又指如果問題棚網是來自 CIC，承建商應該很快會出來指控，不需要以放出消息的方式處理，「所以我覺得個傳聞的真確性係值得懷疑。」何炳德又說，即使是合格的棚網廠商，在大規模生產過程中都確實有機會出現品質較差的次貨，但相信只佔很少部份。

近期新維修地盤或須自行購棚網

何炳德今早表示，CIC 協助採購的棚網，在本月 15 日和 17 日各派送了 3,000 張到承建商，全數 5 萬張要到 2 月初才會全部派畢，按他理解，屋宇署尚未對使用 CIC 採購棚網的工程作抽驗。他估計，消息傳出未能通過的棚網，可能是承建商在外面購入；他並且解釋，並非全港所有維修樓宇都能夠用到 CIC 的棚網，「之前有在議會登記了 418 座樓的維修地盤，才可以經議會買網，冇登記就要自己出去搵供應商。」他並舉例，如果部份項目最近才開始做維修，就可能來不及向 CIC 登記。

香港要求較內地嚴謹 絕大部份廠商拒接港單

被問到 CIC 早前採購棚網的情況，何炳德表示 CIC 在採購過程中確實有阻滯，當時國內 40 多間生產商絕大部份都拒絕供港，因為香港標準比國內更嚴謹，擔憂運貨後被退回，費時失事，「寧願唔做香港生意。」最終議會找到 2 間分別位於江門及佛山的供應商，答應將棚網供港。何炳德說，今次 CIC 協助採購的棚網質素相當不錯，因為每張網都有條碼，可以追蹤到生產商、供應商，甚至日期和證書都有提供。

Yahoo 追查：供港廠商之一曾被官媒指涉賣劣質貨

《Yahoo 新聞》發現，上述其中兩間供應商之一的「江門市蓬江區杜阮宏昌塑料制網廠」，曾經被內地官媒揭發棚網並不阻燃，更指棚網分平貴兩種，「貴的用於送檢，其他（便宜貨）是實際用的……是最受歡迎的」。《Yahoo 新聞》曾向發展局及 CIC 查詢棚網採購準則，CIC 指「廠商均列於國家認可棚網供應商名單；議會管理層亦多次親赴內地廠房，視察製造及阻燃效能測試過程」。《Yahoo 新聞》1 月 16 日向發展局查詢，尚未回覆有否參與棚網商遴選及監察事宜，以及 CIC 有否向發展局提交採購報告等。

廠商產出次貨 如只佔少數屬正常

對於棚網有質素問題指控，何炳德表示，就算是生產合格棚網的廠商，都有機會生產出不如預期的次貨，「任何機器生產都係咁，好似我哋出去買手機，都可能有一些成品是不行的，這並不奇怪，數量不會多。如果數量多的話，可能成間廠都要停運。」他又補充，以一棟有四面外牆的大廈為例，如果屋宇署覆檢和抽驗棚網時發現有問題，只會要求該一面的棚網下架，其餘 3 面外牆都不需要下架。

新抽查制度涉 3 環節

根據發展局上個月公布的外牆棚網抽樣檢查新制度，主要有 3 個環節。第一，承建商必須提供棚網阻燃效能證明書和檢測文件。第二，棚網來貨抵達香港後，必須按政府要求，以指定方式抽取指定數目樣本送到政府指定實驗所檢測，通過檢測後才可上架使用。第三，棚網上架後政府執管部門會隨機抽樣覆核。