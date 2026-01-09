龍鼓灘填海環評料海豚回歸 環團批評離地：兩年豚蹤無起色
森七菜爆紅背後藏什麼故事？ 2026年新片張力大爆發！
從大分鄉村到全國矚目的一鳴驚人
來自日本大分縣的*森七菜*，2001年8月31日出生，身高154公分，血型A型，星座處女座。原本在大分過著普通生活，2016年夏天在當地餐廳用餐時被星探發現，從此開啟演藝之路。
一開始以網路廣告出道，很快就在2017年的《東京吸血鬼旅館》和實寫版《心が叫びたがってるんだ。》展露頭角。
真正讓她爆紅的，是2019年新海誠動畫電影《天氣之子》擔任女主角天野陽菜的配音，那清澈聲線配上純真氣質，直接俘獲無數人心。從地方女孩變成全國偶像，這轉身也太夢幻了吧！
社群低調卻超有溫度，音樂帳號粉絲破六萬
森七菜的社群經營走親切路線，音樂官方X帳號@morinanamusic目前有61.1K追蹤，主要分享歌曲資訊、MV預告和一些幕後花絮，感覺像在跟粉絲聊天一樣自然。
Instagram則是スタッフ管理，偶爾po出演照或日常，雖然不是本人狂發自拍，但每張都散發溫暖氛圍。移籍後一度帳號變動讓粉絲捏把冷汗，不過現在穩定運作，追起來超安心。
音樂方面，她不只演戲，還發行過《カエルノウタ》、《スマイル》翻唱等作品，聲音甜而不膩，聽了就心情大好。
代表作層出不窮，從聲優到主演全包
森七菜的戲路寬到讓人佩服，早從《3年A組》學生役、《エール》朝ドラ妹妹，到2020年《この恋あたためますか》首次連續劇主演，演什麼像什麼。
電影更厲害，《ラストレター》一鏡雙役拿下日本奧斯卡新人賞；《銀河鉄道の父》、《君は放課後インソムニア》展現細膩情感。最近2025年作品大爆發，
《国宝》、《フロントライン》、《秒速5センチメートル》實寫版澄田花苗役，都讓觀眾驚嘆她的成長。2026年還有主演《炎上》，
在新宿歌舞伎町背景下的女性故事，看預告就覺得張力滿滿。無論青春戀愛還是沉重劇情，她總能自然融入，演技被讚「天才級」不是蓋的。
歌手身份漸開花，跨界魅力無極限
別以為她只會演戲，森七菜的音樂路也走得穩。2020年以《ラストレター》主題曲《カエルノウタ》正式出道，接著翻唱《スマイル》在YouTube破億瀏覽，甜美嗓音直接療癒人心。
之後有Ayase製作的《深海》、新海誠作詞的《背伸び》，甚至推出首張專輯《アルバム》，還在地元大分和東京開了首次個人演唱會。
聲音帶點稚氣卻情感豐富，唱起情歌特別打動人。演而優則唱，這跨界玩得太順手，未來肯定還有更多驚喜。
Japhub小編有話說
森七菜這種從零到英雄的勵志感，加上那種不做作的親和力，真的讓人越追越入坑啊！從聲優爆紅到現在電影ドラマ雙線開花，2025年作品一部比一部強，2026年《炎上》更值得期待。
追她的X音樂帳號準沒錯，偶爾丟出的資訊總能帶來小確幸～小編已經準備好繼續支持這位實力派甜心了，你也一起來感受她的自然魅力吧！
