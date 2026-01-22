專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
森林麵包首創$68「原隻鮑魚千層撻」衝擊視覺！法式酥皮包住蠔油粉絲 大癲但想試？
今年森林麵包決定挑戰人類味蕾極限，竟然將傳統粵菜宴席的「原隻鮑魚」同「臘味蘿蔔糕」強行塞入法式千層撻入面，即睇內文：
拜年來來去去都係食年糕、蘿蔔糕，悶唔悶啲？今年森林麵包決定挑戰人類味蕾極限，竟然將傳統粵菜宴席的「原隻鮑魚」同「臘味蘿蔔糕」強行塞入法式千層撻入面！ 這種看似九唔搭八的組合，究竟是「天才發明」還是「暗黑料理」？
視覺崩壞！原隻鮑魚 x 蠔油粉絲 x 法式酥皮
第一眼見到這個「原隻蠔皇開運鮑魚千層撻」（$68），真的會頭頂冒出十個問號。師傅將平時在酒樓食到的「蠔皇鮑魚」原隻放上西式酥皮撻面，再灑上金箔，視覺效果極度浮誇。切開裡面更加驚喜（驚嚇？），內餡竟然不是吉士醬，而是慢火燉煮的粉絲、花菇同蠔油鮑汁！ 想像一下，一口咬落去是鬆脆的法式酥皮，下一秒湧出來的卻是鹹香的蠔油粉絲同彈牙鮑魚，這種中西口感的極致拉扯，絕對是今年新年最 Weird 但又最想試的打卡名物。
蘿蔔糕變甜品？脫水蘿蔔絲釀入撻
如果你覺得鮑魚撻還不夠瘋狂，試試這個「臘味蘿蔔千層撻」（$38）。平時蘿蔔糕是蒸或者煎，師傅今次將白蘿蔔刨絲後進行鹽漬脫水（防止整濕個撻），再加入臘腸粒、瑤柱去蒸煮，最後釀入酥皮撻去焗。這根本就是將一碟蘿蔔糕濃縮在一個西式撻入面，鹹甜交織的衝擊感，問你怕未？
密集恐懼症慎入？「足五倍料」蘿蔔糕全是肉
除了千層撻，森林麵包連蘿蔔糕都不放過。全新「足五倍料蘿蔔糕」（早鳥價 $238），標榜將配料比例提升至普通版的五倍！切開看橫切面，蘿蔔糕入面幾乎全是頂級瑤柱、臘腸同臘肉，粉漿反而變成了配角。 對於有「密集恐懼症」或者只喜歡食粉的人來說可能是噩夢，但對於「食肉獸」來說，應該一試了。
購買詳情及早鳥優惠
早鳥優惠日期： 即日起至 1月26日
網上預訂： 森林麵包官網
期間限定 Pop-up Store（即日至 2月16日）：
太古城中心： 131號舖（溜冰場出面）
青衣城： 1期 1樓 146 號舖
香港國際機場： 一號客運大樓（禁區內）7E126C舖
分店地址：
總店： 九龍牛頭角振華道70號樂華北村商場111號舖
分店： 新界白石角香港科學園2期10W大樓地下S046C號舖
