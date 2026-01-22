森林麵包首創$68「原隻鮑魚千層撻」衝擊視覺！法式酥皮包住蠔油粉絲 大癲但想試？

拜年來來去去都係食年糕、蘿蔔糕，悶唔悶啲？今年森林麵包決定挑戰人類味蕾極限，竟然將傳統粵菜宴席的「原隻鮑魚」同「臘味蘿蔔糕」強行塞入法式千層撻入面！ 這種看似九唔搭八的組合，究竟是「天才發明」還是「暗黑料理」？

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

視覺崩壞！原隻鮑魚 x 蠔油粉絲 x 法式酥皮

第一眼見到這個「原隻蠔皇開運鮑魚千層撻」（$68），真的會頭頂冒出十個問號。師傅將平時在酒樓食到的「蠔皇鮑魚」原隻放上西式酥皮撻面，再灑上金箔，視覺效果極度浮誇。切開裡面更加驚喜（驚嚇？），內餡竟然不是吉士醬，而是慢火燉煮的粉絲、花菇同蠔油鮑汁！ 想像一下，一口咬落去是鬆脆的法式酥皮，下一秒湧出來的卻是鹹香的蠔油粉絲同彈牙鮑魚，這種中西口感的極致拉扯，絕對是今年新年最 Weird 但又最想試的打卡名物。

廣告 廣告

森林麵包首創$68「原隻鮑魚千層撻」衝擊視覺！法式酥皮包住蠔油粉絲 大癲但想試？

森林麵包首創$68「原隻鮑魚千層撻」衝擊視覺！法式酥皮包住蠔油粉絲 大癲但想試？

蘿蔔糕變甜品？脫水蘿蔔絲釀入撻

如果你覺得鮑魚撻還不夠瘋狂，試試這個「臘味蘿蔔千層撻」（$38）。平時蘿蔔糕是蒸或者煎，師傅今次將白蘿蔔刨絲後進行鹽漬脫水（防止整濕個撻），再加入臘腸粒、瑤柱去蒸煮，最後釀入酥皮撻去焗。這根本就是將一碟蘿蔔糕濃縮在一個西式撻入面，鹹甜交織的衝擊感，問你怕未？

森林麵包首創$68「原隻鮑魚千層撻」衝擊視覺！法式酥皮包住蠔油粉絲 大癲但想試？

森林麵包首創$68「原隻鮑魚千層撻」衝擊視覺！法式酥皮包住蠔油粉絲 大癲但想試？

密集恐懼症慎入？「足五倍料」蘿蔔糕全是肉

除了千層撻，森林麵包連蘿蔔糕都不放過。全新「足五倍料蘿蔔糕」（早鳥價 $238），標榜將配料比例提升至普通版的五倍！切開看橫切面，蘿蔔糕入面幾乎全是頂級瑤柱、臘腸同臘肉，粉漿反而變成了配角。 對於有「密集恐懼症」或者只喜歡食粉的人來說可能是噩夢，但對於「食肉獸」來說，應該一試了。

森林麵包首創$68「原隻鮑魚千層撻」衝擊視覺！法式酥皮包住蠔油粉絲 大癲但想試？

森林麵包首創$68「原隻鮑魚千層撻」衝擊視覺！法式酥皮包住蠔油粉絲 大癲但想試？

森林麵包首創$68「原隻鮑魚千層撻」衝擊視覺！法式酥皮包住蠔油粉絲 大癲但想試？

購買詳情及早鳥優惠

早鳥優惠日期： 即日起至 1月26日

網上預訂： 森林麵包官網

期間限定 Pop-up Store（即日至 2月16日）：

太古城中心： 131號舖（溜冰場出面）

青衣城： 1期 1樓 146 號舖

香港國際機場： 一號客運大樓（禁區內）7E126C舖

分店地址：

總店： 九龍牛頭角振華道70號樂華北村商場111號舖

分店： 新界白石角香港科學園2期10W大樓地下S046C號舖

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

麥當勞2026｜My Melody & Kuromi利是封開搶！加推黃金菠蘿雞堡$39歎招財牛堡＋McCafé紫薯麻糬特飲

胡杏兒同老公甜蜜放閃撐枱腳！熱捧尖沙咀雲南過橋米線新貴「銀米」大讚好食夠晒熱

實試益力多全新「青提味」！全港首發 原產地非香港？一文睇清價錢+供應地點

網民教路唐記包點買「金湯」湯飯做湯底打邊爐 大讚：愈滾愈濃味

逾1400萬訂閱韓國大胃王YouTuber Hamzy宣布暫停更新 全力備孕暫別吃播

Thread友發現日本森永曲奇餅盒內藏玄機 4萬人讚好！一方法有得食又有得玩！

食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI

尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見

網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？

Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」

北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！

網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品

台網民訪港驚見「鬼畫符」餐牌 港人熱心助解讀花碼

Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？