森美宣布《早霸王》停播 梁嘉琪相繼離開電台

【on.cc東網專訊】電台DJ阮小儀本月10日宣布效力30年嘅電台，同時亦會離開節目《早霸王》（Good Morning King）。事隔一星期，《早霸王》主持之一的森美今日（17日），在節目中宣布《早霸王》因小儀的離職將停播，正式「壽終正寢」。《早》為電台王牌節目之一，吸引不少聽眾追捧。《早》在2009年4月27日正式開播，逢星期一至五，早上10時至中午12時播出。《早》的節目監製及節目配樂為金志堅（阿金），《早》播出至今16年，是不少香港人的回憶。森美在節目中表示，因為小儀的離職「《早霸王》正式壽終正寢，完成歷史任務。」其後，森美表示除了小儀將離職外，梁嘉琪都會離職並暫時離開廣播界工作，自己將與阿正及Elsie開新節目，10月31日將會公布詳情。

森美接受訪問時，指其王牌節目宣布「壽終正寢」的主因是拍檔小儀離職，亦坦言曾經想過在冇小儀的情況下繼續節目，可惜深思下還是覺得不可行：「個節目一開始有小儀，冇咗佢就唔係《早霸王》，個節目要停都覺得可惜，但都冇辦法啦。」

問到有傳小儀因薪金問題才被迫離開電台，森美就覺得傳聞屬流料，更大讚小儀離職的另一個原因是攰：「一定唔關錢事，據我所知公司用咗好多唔同提議去挽留佢，好似轉節目時間同畀佢放大假。佢有同我講過係因為爸爸同寵物身體唔好，想多啲陪佢哋外，仲有佢唔想再做焦點，會覺得好攰，大家見佢平時好開心、好樂觀，係唔會估到佢真性格係咁，我都曾經擔心過佢係咪有病，但佢話唔係我就放心，咁佢想靜吓，我都贊成同戥同開心嘅，不過我都曾經問過佢：『可唔可以遲啲先離開，等埋我』。」

問到森美是否有淡出廣播界想法？現年51歲的他坦言：「唔會好似以前咁拚搏，但暫時未諗退休問題，亦都希望可以好似『鎮台之寶』金剛叔（92歲播音員周朝杰）咁，盡力為大眾服務。」至於有傳因他在節目中經常寸拍檔，才令節目不停換人？森美否認，又解釋節目不停換主持，只因公司的方向，他謂：「個節目主力係我同小儀，至於之前嘅主持西瓜、阿正、傑傑、梁嘉琪、阿蕉佢哋離開節目，係因為佢哋有更好發展，好似西瓜就做咗網紅，阿正依家喺演藝界又獨當一面，有啲就移民，有啲就升職，其實我嘅崗位係培訓新DJ，佢哋依家個個都好好，我係好感恩，大家都經常約食飯。」又說現時要構思新節目，希望能和阿正及Elsie有新火花。

