森美終於搵到心頭好 網上分享入手心得

【on.cc東網專訊】藝人森美在社交網分享有型有款的風扇衫，在夏天着出街，實在涼快得多。香港夏天愈來愈熱，不少人也會使用手提風扇，但若在戶外穿上一件風扇衫更能夠降溫，貪靚的森美不時在主持的電台節目中講到，希望有一件靚款的風扇衫，能夠在保養、維修電單車時降溫，但早前到日本旅行也訪尋不果。最近他終於找到心頭好，並在社交網分享說：「夏天係需要有風扇嘅衫，但係唔想太有開工feel，係應該要有件Fashion啲嘅，開工着又得、開完工之後出街又得！終於有啦！」

