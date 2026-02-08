消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
森貢大三元杜蘭特適時建功 火箭逆轉擊落雷霆
（法新社奧克拉荷馬市7日電） 在森貢（Alperen Sengun）締造大三元以及球星杜蘭特（Kevin Durant）關鍵時刻把握得分帶動下，休士頓火箭今天以112比106逆轉擊敗人手短缺的NBA衛冕軍奧克拉荷馬雷霆。
雷霆此戰少了因傷缺陣的去年NBA最有價值球員（MVP）亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），但火箭仍在第二節一度落後多達15分。不過火箭逐步扳回劣勢，第三節取得領先，最終頂住壓力，終結二連敗。
杜蘭特說：「我們（第三節）開始把球投進了。」手握兩枚NBA冠軍戒的他，職業生涯就是從雷霆起步，即使至今離隊已超過9年，現場球迷仍對當初他的離去心生不滿，給予噓聲。
杜蘭特上半場受到壓制僅出手3次，最終以10投6中的表現拿下20分。
土耳其中鋒森貢攻下17分、12籃板和11助攻，外帶3抄截、3阻攻。史密斯（Jabari Smith Jr.）也繳出22分、10籃板的「雙十」成績。
伊森（Tari Eason）為火箭拿到26分，全隊最高。火箭5名先發全數至少得16分。
華勒斯（Cason Wallace）為雷霆進帳23分，喬（Isaiah Joe）替補上場貢獻21分，這支衛冕軍本季仍以40勝13負持續排名全聯盟第一。
其他人也在看
「大帝」取雙雙 湖人擊退勇士
【Now Sports】洛杉磯湖人周六NBA常規賽迎戰金州勇士，在缺少受傷的盧卡當錫下，勒邦占士挺身而出，最後協助「紫金軍團」以105:99贏波。勒邦占士（Lebron James）今場貢獻雙雙數據，上陣35分鐘取得20分10助攻，是全隊得分最高，而正選中亦有八村壘及史馬特分別貢獻18分及15分。後備力量也是湖人今場贏波主要原因，4名上陣後備球員，3人得分雙位數，包括利夫斯10投5中攻入16分。勇士新兵樸星基斯仍然未可上陣，摩西斯慕迪17投8中下，攻入25分，奈何球隊在第3節被湖人在比分上拉開，成為今場的輸波原因。湖人下場將會迎戰奧克拉荷馬雷霆，而勇士則主場對孟菲斯灰熊。
全是新面孔 NBA灌籃大賽保證新冠軍
（法新社紐約7日電） NBA灌籃大賽今年保證出新冠軍。至於創下連續3屆灌籃大賽冠軍的芝加哥公牛後衛麥克隆（Mac McClung），今年參加的是新秀挑戰賽（Rising Stars）。
卡素歷史一夜 助馬刺贏獨行俠
【Now Sports】聖安東尼奧馬刺後衛史特方卡素周六NBA常規賽，迎戰達拉斯獨行俠一役，收穫42分的大三元數據，不但協助主隊以138:125勝出，自己亦締造了聯盟歷史一夜。根據ESPN數據指出，史特方卡素（Stephon Castle）今場取得42分12籃板12助攻，是聯盟歷來最年輕球員締造這個40分＋的大三元數據，卡素今年只得21歲98日，比起前紀錄由奧斯卡羅拔臣（22歲33日）所保持的還要年輕，而這也是卡素生涯以來第2次取得大三元。隊友雲班亞馬賽後說：「這是卡素生涯中最佳表現一役，是我親眼看到的最佳數據。」至於史特方卡素成為馬刺史上，繼大衛羅賓遜後，另一取得40＋大三元球員，他賽後則說：「能夠有這樣的表現，可說是夢想成真，我感到每次出手都很舒服，而最後也一一投入。」隊友雲班亞馬今場取得16分11籃板，而戴雲華素亦有17分進賬，使馬刺取得4連勝佳績，並且是近12場的第9場勝利，得以在西岸續排第2位。獨行俠周四才負予馬刺，今場再輸中有卡里湯臣攻入19分，而「狀元」法拉格只有14分。
NBA活塞38分差大勝尼克 穩居東區聯盟龍頭
（法新社底特律6日電） 美國職籃NBA底特律活塞今天在主場迎戰紐約尼克，陣中有5位球員得分達到雙位數，終場以118比80大勝，並中止尼克隊近期的8連勝紀錄。尼克後衛布里吉斯（Mikal Bridges）貢獻全場最高的19分，隊友布朗森（Jalen Brunson）則是整場20投4中，僅得到12分，且全隊投籃命中率為偏低的35.4%，讓球隊8連勝紀錄戛然而止。
拓荒者捕「熊」止6連敗
【Now Sports】波特蘭拓荒者結束6連敗，周五在主場以135:115輕取孟菲斯灰熊。拓荒者打完首節落後11分，但第2節一舉將形勢扭轉，全隊攻入43分，反先4分完半場，第3節再轟38分，將距離拋開，以致最後一節大部份時間，勝負已沒有懸念，中國球員楊瀚森（Yang Hansen）也得以在比賽最後3分半鐘，一路打到完場，一開始先成功上籃得分，但之後發生傳球和控球失誤，兩次都被對面同為新秀的馬沙克抄截。拓荒者共8人得分上雙，謝拿美格蘭獲得全場最高的23分，祖魯賀列迪也有20分，而中鋒奇連根更錄得13分和17籃板的「雙雙」數據，球隊亦得以一止近期的6連敗頹勢。灰熊則兩連勝告一段落，同樣8將有雙位數得分，後備的金馬倫史賓沙帶來全隊最高的18分和5助攻，而剛在季中交易過來的禾達基利頓，也有11分進帳。
網上熱話｜大廈通告竟叫「Ka Wing Lau」保持安靜？網民揭開真面目 留言更驚喜
大廈出通告提醒居民要保持安靜，是平常不過之事。惟近日有網民在社交網站上載一張通告，只見該張英文通告竟然指名道姓地叫「Ka Wing Lau」保持安靜。該網民最初對此舉感到十分奇怪，得知真相後才恍然大悟，帖文更有後續驚喜。
爆一爆｜巴拿馬風雲 誠哥明輸實贏（Louise）
去年特朗普一上場就劍指誠哥旗下巴拿馬兩個碼頭，唔使一年長和（1）兩個碼頭等如被巴拿馬政府沒收，相信最激氣是長和（0001.HK）主席李澤鉅；傳說深信「合約精神」Victor Li一直唔多喜歡碼頭呢瓣生意，但今鋪唔想交都要交了。去年公布賣碼頭，儘管被阿爺口誅筆伐；依然想將碼頭業務甩身。
黃又南揭開轉行揸巴士之謎 爆單身5年渴望家庭生活
前男團Shine成員黃又南被巿民捕獲擔任巴士司機，他接受電台訪時，剖白5年多來因疫情及影圈寒冬影響，工作減少，令他萌生開網上頻道念頭：「以前1年拍4部戲，依家1年都冇1部，揸車除咗係我興趣，開頻道最大原因係我唔想同鏡頭脫節。」
太古城59歲婦人墮樓 當場證實身亡
【on.cc東網專訊】太古城有人墮樓。今日(7日)凌晨5時42分，太裕路9號保安員報案，指發現一名婦人懷疑從高處墮下，倒臥在屋苑大廈對開。人員接報到場，證實該名姓潘(59歲)婦人已當場死亡，相信她從上址一單位墮下。警員在單位內檢獲遺書，內容主要交代後事，墮樓原因
日本員工劈炮 竟然令逾百間企業破產！？
炒開美股都知道，大企業公布手起刀落大裁員，再加上引入AI減省成本，股價通常應聲反彈。但日本就出現離奇趨勢，去年因為勞動力短缺導致破產的427間企業，竟然有124間破產是因為員工劈炮所致，究竟當中發生甚麼事？
佘詩曼盛裝打扮岀席頒獎典禮 突然跌倒嚇親網民引熱議：算工傷嗎？ ｜有片
內地娛樂圈盛事《微博之夜頒獎典禮》備受外界關注，TVB視后佘詩曼盛裝打扮岀席，可是她於台下突然跌倒，引起了網民熱議。
鍾柔美公開身世賣慘被圍剿 首回應媽媽做夜總會傳聞
19歲「聲夢小花」鍾柔美曾以「A0」自居，不過連環爆出與男生啜爆照後，玉女形象破滅。她日前她接受傳媒訪問...
三上悠亞體毛卡片成交天價！ 表面啦啦隊ICON私下驚人！
三上悠亞這位日本前AV女王，引退後轉戰娛樂圈和體育界，最近在節目上爆出超離奇經歷，讓粉絲和媒體都炸鍋。據鏡週刊和自由時報報導，她無意中發現一張夾帶自己體毛的交換卡，在網路拍賣平台上被炒到300萬日圓天價，相當於台幣60多萬。這件商品起初底價僅1000日圓，卻因粉絲瘋狂競標飆漲，讓她本人驚呼「原來我的毛髮這麼有價值」。
曼聯兩年來首度4連勝 卡域克：應該如此
【Now Sports】曼聯在卡域克麾下錄得4連勝，是球隊兩年來首次，卡域克寄語球員要在這基礎上建立下去。曼聯周六以2:0打敗熱刺，錄得聯賽4連勝，賽後被問到可領軍走多遠時，看守領隊卡域克說：「現在不是（談論）時候，我認為要讓球迷投入，他們前來支持我們就是盡情投入，帶好心情離開球場，期待回來，那是應該如此。」紅魔對上一次英超4連勝，是兩年前在坦夏領軍的時候，如今25戰得44分排第4，只落後排第2的曼城及第3的阿士東維拉3分。「這（讓球迷投入），是我們的工作，能夠處於那位置，能夠在今天與過去數星期做到實在好，我們要從那基礎建立。」隊長般奴費蘭迪斯（Bruno Fernandes）強調要腳踏實地前進：「如果我們贏不了下一場，以及再下一場比賽，就會返回令自己難感舒適的位置，失去信心，不信任直到現在所做的每一件事。」英超周中開快車，曼聯將會作客韋斯咸。
美國願意付錢了！美駐聯合國大使：將於數週內支付會費欠款
美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）近日表示，美國將在「數週內」向聯合國支付一筆初始款項，以因應累積高達數十億美元的會費欠款，同時也重申華府要求聯合國持續推動結構性改革的立場。
英超 ｜羅美路創紅牌紀錄 曼聯擊敗10人熱刺 今季首度4連勝
曼聯在臨時主帥卡域克（Michael Carrick）帶領下延續強勢，周六早場在奧脫福英超以2比0擊敗熱刺，取得今季首度4連勝。
演唱會走數風波爆羅生門 譚嘉儀被「主辦人」發聲明怒轟扮苦主
歌手譚嘉儀於2024年假演藝學院舉行一連三場首個演唱會《Be With You演唱會2024》，事隔一年多，日前竟爆出拖糧風波。為演唱會負責和音的歌手Kasey Pong，於社交平台指演唱會團隊至今仍未收到酬勞，指主辦方一直不出糧，深感無助。譚嘉儀早前大爆自己都是苦主：「我知音樂班底收唔到錢，我都未收到6位數演出費，完全冇收過。」
伊雲斯聯手活基治 中堅小「魔」受教了
【Now Sports】曼聯在卡域克麾下錄得3連勝，對中堅哈利麥佳亞而言，在其教練團內工作的兩位前後衛伊雲斯和活基治，也應記一功。哈利麥佳亞接受球會的官方比賽日場刊訪問時，先提到活基治（Jonathan Woodgate）：「他曾經也是球員，還是一名中堅，所以給了我很多建議，而且肯花很多時間指導隊內的年輕中堅，好像約賀、希芬和費特歷臣等，都在他身上受益不少。」「當然，即使像我和Licha（利辛度馬天尼斯）這樣的老隊員，也能向他學習。」麥佳亞續謂：「他在訓練課中帶來新的活力，一些好的主意，並投入極大熱情，使我印象非常深刻。」然後，麥佳亞就說起上季還是眾人隊友身份的伊雲斯（Jonny Evans）：「他在球員時期展現出的為人處事方式和責任感，同樣也適用於執教。例如前幾天，我結束訓練後走回場內時，看到他正在給約賀和希芬加操......這些有天賦的年輕中堅，現在有伊雲斯和活基治這些專人指導下，對他們來說實在太棒。」英超 曼聯VS熱刺Now TV 621台 07/02 20:30直播Now TV 611台 4K直播
劉錫明被封「毒瘤明」由小生插落谷底 一度暴肥終於回春
【on.cc東網專訊】劉錫明曾是90年代無綫當紅小生，跟林文龍、陳嘉輝和張衞健合稱「太陽之子」。1990年時，他獲邀簽約華納唱片成為歌手，更獲當時經理人推舉為接班人。可惜在事業高峰期，劉錫明因與周慧敏合作劇集《烏金血劍》傳出緋聞，引起女方男友不滿，遭對方封為「毒
綠鬣蜥遇寒流「凍僵」 樹上如雨掉下 佛羅里達州逾 5,000 隻被安樂死｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國佛羅里達州近日受寒流影響，大批屬外來物種的綠鬣蜥（green iguanas）因寒冷而被「凍僵」，進入昏睡狀態，並從棲息的樹上掉落。佛州魚類和野生動物委員會(FWC)批准行動，對逾5000 隻綠鬣蜥進行移除及安樂死。