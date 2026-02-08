森貢大三元杜蘭特適時建功 火箭逆轉擊落雷霆

（法新社奧克拉荷馬市7日電） 在森貢（Alperen Sengun）締造大三元以及球星杜蘭特（Kevin Durant）關鍵時刻把握得分帶動下，休士頓火箭今天以112比106逆轉擊敗人手短缺的NBA衛冕軍奧克拉荷馬雷霆。

雷霆此戰少了因傷缺陣的去年NBA最有價值球員（MVP）亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），但火箭仍在第二節一度落後多達15分。不過火箭逐步扳回劣勢，第三節取得領先，最終頂住壓力，終結二連敗。

廣告 廣告

杜蘭特說：「我們（第三節）開始把球投進了。」手握兩枚NBA冠軍戒的他，職業生涯就是從雷霆起步，即使至今離隊已超過9年，現場球迷仍對當初他的離去心生不滿，給予噓聲。

杜蘭特上半場受到壓制僅出手3次，最終以10投6中的表現拿下20分。

土耳其中鋒森貢攻下17分、12籃板和11助攻，外帶3抄截、3阻攻。史密斯（Jabari Smith Jr.）也繳出22分、10籃板的「雙十」成績。

伊森（Tari Eason）為火箭拿到26分，全隊最高。火箭5名先發全數至少得16分。

華勒斯（Cason Wallace）為雷霆進帳23分，喬（Isaiah Joe）替補上場貢獻21分，這支衛冕軍本季仍以40勝13負持續排名全聯盟第一。