47歲三寶媽直接開唱18場！ 椎名林檎到底藏了多少核彈？

這女人根本是平成最後的叛逆教主

椎名林檎，1978年11月25日射手座，167cm，官方說福岡人（其實埼玉出生、靜岡長大、福岡讀書，履歷比她的歌還亂）。小時候開刀留疤，芭蕾鋼琴夢碎，

乾脆把所有不爽通通塞進歌裡，1998年《幸福論》一出，直接把東芝EMI的屋頂掀翻，從此「病嬌天后」「歌詞太色被禁」「新宿系女王」這些標籤黏死她，撕都撕不掉😂

東京事變解散又復活，她的人生比連續劇還誇張

2004年組團，2012年說散就散，大家以為她要回家帶小孩，結果她2013年生女兒、2014年直接開「林檎博」把場館塞爆，2016年還跑去里約奧運閉幕式當音樂總監，

2020年東京事變又復活，粉絲在現場哭到缺氧。現在她三個小孩都生了，老公是鬼才児玉裕一，但她完全沒打算收斂，2024年巡演穿和服彈吉他，47歲還在舞台上耍妖，誰敢說她過氣？

官方推28.9萬每天在放火，2025年直接忙到沒空睡覺

生日那天官方帳號直接丟2026年「党大会 令和八年列島巡回」8城18場，粉絲當場心臟停跳！6月同時發新歌《芒に月》＋上次巡演藍光，8月又補雙A面《実験中 / 白日のもと》，

電影主題曲也是她，9月跑去跟石若駿玩爵士，11月幫松田聖子翻唱《SWEET MEMORIES》還包辦編曲，12月周邊又開賣，粉絲已經開始賣腎排隊了啦！

去年那張《放生会》根本是神仙打架

找宇多田、AI、Daoko、Perfume的っち、tricot主唱、新學校領袖、桃七個狠角色一起開唱，她自己說「我唱得越少越爽」，結果整張還是她一手包辦，業界直接跪地喊媽。

粉絲聽完《人間として》跟《愛楽》在YouTube下面集體崩潰：「林檎さん老了？不，是更溫柔了，哭死。」

她本人超佛：我只是還想玩而已啊

她接受訪談笑到岔氣：「跟七個歌姬玩，感覺自己變製作人比較嗨，以後還想一直跟石若他們鬧。」聊小孩直接說「老公負責早餐，我晚上陪寫作業寫到自己也想睡」，

上「あさイチ」穿和服被問47歲還這麼拼，她只回一句「因為還想玩啊，玩不夠」，全場直接被圈粉，主持人差點當場轉推。

粉絲已經瘋到開始排2026年的隊了

推特每天一堆人喊「党大会門票要搶到把家賣了」「白日のもと聽到失智」「林檎博看到伊澤一葉彈琴我直接原地飛升」，生日那天整個TL被洗版，

留言從「47歲還最色」到「三寶媽還能這麼妖我哭了」什麼都有，YouTube再生9億直接告訴你：這女人根本不老，只是越活越逆天。

Japhub小編有話說

老實說，椎名林檎這女人47歲還在玩火，玩得比20歲小鮮肉還狠！

2026巡演一公布我們就知道完了，錢包要空、《白日のもと》要洗腦、聖子翻唱要把童年記憶炸碎，她根本不是在做音樂，是在寫傳奇啊。

小編已經把鬧鐘調到開賣前一小時，各位要一起搶還是準備在家哭，趕快表態，不然明年現場見不到我可不負責喔～✨