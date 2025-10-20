香港機場意外兩死 貨機滑出跑道墮海
椒麻雞翅 -（烤箱、氣炸鍋版）
這款椒麻雞翅融合花椒與花雕酒的香氣，香麻帶勁、在家簡單用烤箱、氣炸鍋就能完成，而且成品讓人回味無窮，拿來下酒或當正餐配菜都適合。 - 我們有實體店面了喔～詳情歡迎點擊下方連結 山夾商行：https://reurl.cc/ZN6MqW 粉絲專頁：https://goo.gl/QpxBKK IG：https://reurl.cc/ZObb8g
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 1-2人
食材
雞翅 500g
胡椒鹽 適量
醃 料
花椒粒 0.5大匙
青蔥 2枝
薑片 4片
花雕酒 1大匙
鹽巴 1小匙
糖 0.5小匙
醬油 2/3大匙
作法:
1 ：
首先將花椒粒放入乾鍋中，開小火烘乾、烘出香氣後起鍋放涼。
2 ：
將步驟1的花椒粒大略壓碎後備用。
3 ：
將雞翅與醃料的所有材料混合均勻後，醃製至少30分鐘。(抓醃的過程盡量用力抓醃，讓蔥、薑的香氣可以釋放出來。)
4 ：
接著將雞翅放入烤箱用180度烘烤約15分鐘就完成了。(每個品牌的烤箱溫度與時間都會有所不同，請依照實際情況調整。)；吃之前再依照喜好撒上椒鹽就可以了。
5 ：
這個雞翅將各種香氣完美融合，一口咬下香麻過癮，讓人欲罷不能，是最下飯又涮嘴的絕佳選擇！你一定要試試看。
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56323
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
