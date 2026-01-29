椰棗汁｜網傳椰子汁有毒？印度尼帕病毒元兇其實係椰棗汁！一啖隨時致命 染疫恐腦炎昏迷

近期計劃去印度或東南亞旅遊的朋友要注意！印度西孟加拉邦爆發致命的 「尼帕病毒」（Nipah Virus） 疫情，這種病毒極度危險，致死率可高達40%至75%，且目前無藥可醫。香港衞生署已宣佈加強對來自相關地區旅客的健康篩查。網上流傳要小心「天然椰子汁」，但其實真正的高危飲品是另一款「椰棗汁」！即睇內文了解病毒傳播途徑及4大保命貼士。

甚麼是尼帕病毒？高致死率＋人傳人風險

尼帕病毒是一種新發的人畜共患疾病，其天然宿主是果蝠（Fruit bats）。這病毒之所以令人聞風喪膽，是因為它具有多重殺傷力：

高致死率：感染後的死亡率約為 40% 至 75%，視乎疫情控制情況。

無特效藥：目前全球尚無針對性的疫苗或特效藥，治療僅限於支持性療法。

嚴重後遺症：康復者中約 20% 可能會持續出現神經系統問題，如癲癇或性格改變。

傳播途徑複雜：病毒可透過「動物傳人」（接觸受感染的蝙蝠或豬）、「食物傳播」（進食受污染水果）以及最令人擔憂的「人傳人」（接觸病人分泌物）。

過去20年，孟加拉及印度曾多次錄得人類感染尼帕病毒的爆發，通常於12月至4月期間發生。（Getty Images圖片）

闢謠：勿飲生「椰棗汁」非椰子汁！

網上有傳言指「去東南亞或印度旅遊愛喝『天然椰子汁』的要注意」，這其實是美麗的誤會。衞生防護中心明確指出，高風險的是「生的椰棗原汁」（Raw Date Palm Sap）。這種汁液並非來自我們常吃的椰棗果實，而是從椰棗樹幹割取的天然甜味樹汁。由於收集容器開放，容易被果蝠舔食或被其尿液、糞便污染。當地人習慣生飲這種樹汁，導致病毒直接經口傳入。因此，去旅行時應避免飲用生的椰棗汁、棕櫚汁或其他不明來源的鮮榨果汁；至於一般密封包裝或經高溫處理的飲品則相對安全。

衞生防護中心明確指出，高風險的是「生的椰棗原汁」（Raw Date Palm Sap）。（Getty Images圖片）

潛伏期長達45天 出現這些病徵即求醫

尼帕病毒的潛伏期通常為4至14天，但衞生防護中心總監徐樂堅醫生指出，潛伏期最長可達 45 天。這意味著旅客回港後一段時間內仍需留意身體狀況。

初期病徵（類流感）：

發燒、頭痛

喉嚨痛、肌肉酸痛

嘔吐

嚴重病徵（腦炎）：

頭暈、嗜睡

知覺下降

併發肺炎、癲癇、昏迷甚至死亡

椰棗果實容易被果蝠舔食或被其尿液、糞便污染。（Getty Images圖片）

衞生署4大外遊防護指引

雖然目前香港未有錄得輸入個案，風險評估為「低」，但市民外遊時仍不能掉以輕心。衞生署建議採取以下措施：

遠離野生動物：避免接觸蝙蝠、養殖豬、馬等動物，切勿前往蝙蝠棲息地。 注意飲食衛生：水果必須徹底洗淨並去皮才進食；切勿食用有被蝙蝠咬過痕跡的水果，或從地上撿起的水果。避免飲用生的椰棗原汁。 嚴格手部衛生：接觸動物或其分泌物後，必須用洗手液和清水徹底洗手。 避免接觸病人：在受影響地區，避免接觸出現症狀的人士或其護理環境。

水果必須徹底洗淨並去皮才進食；切勿食用有被蝙蝠咬過痕跡的水果，或從地上撿起的水果。避免飲用生的椰棗原汁。（Getty Images圖片）

