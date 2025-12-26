椰皇清心潤肺潤腸的做靚湯的主胆之首選重要材料，最回家做只是需要注意劈椰皇的小秘技就不怕弄傷手了

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



食材

揶皇 4個

唐排 2條

雪犁乾 3片

白蓬子 少許

茨實 少許

南北杏 少許

冬菇腳 3粒

陳皮 1瓣

瑤柱 3粒

乾螺片 1片

去核紅棗 1粒

石魁 少許

黨參 少許

伏岺 少許





作法:

1 ：

先將排骨以凍水落小火汆水洗淨槭走碎骨盛起備用 其他所有食材先浸軟放入煲內

2 ：

揶皇劈扁平那面凸出來三個夾口之間的位置是最脆弱的位置用菜刀角去坎下便可以開得容易和安全不費勁（取揶水及挖出揶皇肉入煲內）

3 ：

將所有材料倒入煲內以中小火煲滾后轉到小小火慢慢吊出有清徹而又濃郁的燉湯效果

4 ：

大約個半小時便可上桌享用





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56401

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com