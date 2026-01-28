隨著國際金價不斷刷新歷史新高，香港居民紛紛湧向當地黃金回收店，趁勢變現套現，也有人認為這波漲勢仍有進一步上行空間。 國際現貨金價1月26日每盎司突破5100美元（約新台幣16萬元），延續2025年全年累計上漲62%的強勁走勢。金價屢創新高，促使不少香港居民選擇在此時賣出手中黃金。 路透記者直擊位於香港中環商業區的「忠記」金舖外出現排隊人潮，數十名民眾在店外等候數小時，準備將黃金與白銀兌換成現金。民眾將手鐲、項鍊、小型擺件與金條放上秤盤，由店員逐一計算回收價格。 退休人士譚小姐將結婚時收到的金飾賣出，並表示「一定還會再漲，現在社會這麼混亂、世界又這麼不穩定」。而在業界打滾超過50年的79歲金匠劉先生則指出，自己從未見過如此熱絡的市況，直言「川普現在這個樣子，金價一定會繼續漲，不會跌」。 瑞士投資公司行政經理利特曼指出，2026年1月的營業額，已達到過去某些年分一整年的水準，是他近20年職涯中最忙碌的時期之一。他表示，去年已是公司第二繁忙的一年，而今年看來將更加忙碌，但黃金供應短缺成為最大挑戰。 分析指出，這波金價破紀錄的漲勢，主要受到各國央行為降低對美元依賴而持續買進黃金，以及在川普第二任期下，全球局勢動盪，投資人對避險資產需求全面升溫所推動。

Yahoo 國際通 ・ 13 小時前