專訪炎明熹｜曾忐忑不再做歌手 受粉絲苦等打動
椰菜花濃湯
一道健康美味的湯品,椰菜花纖維豐富
製作時間: 1小時內
份量人數: 1-2人
食材
椰菜花 1棵
洋蔥 半個
薯仔 1個
鹽 適量
香草 適量
水 600ml
忌廉/牛奶(加減) 適量
作法:
1 ：
椰菜花切小朵,薯仔去皮切粒,洋蔥切件
2 ：
用油炒香洋蔥,薯仔和椰菜花
3 ：
加入水和鹽,加蓋用小火煮20分鐘
4 ：
材料放入攪拌機/用攪拌棒攪勻
5 ：
加入牛奶/忌廉
6 ：
灑上香草
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56430
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
其他人也在看
酥餅食譜｜蘿蔔絲酥餅
這一款蘿蔔絲酥餅現在於茶樓點心中已經很少有得食了……但自己去做亦不會難,這款點心可以炸及焗,有興趣的朋友可以試試呢.....Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
小食食譜｜腐皮蝦棗
蝦棗為傳統的潮汕節日小食，有圓球體的原粒蝦棗，亦有以腐皮包裹的腐皮蝦棗。前者是將蝦肉打成膠直接炸熟，有點像泰國菜館食到的蝦餅，技巧較高。今次介紹的則是後者，工夫較多但比較容易處理，造型亦較美觀，如果不想用油炸，亦可改以氣炸。Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
消委會木耳雪耳｜$13.9御萬家雪耳完勝$99樓上雪耳！雪耳9成樣本測出除害劑 8款木耳獲總評五星
消委會木耳雪耳大檢測！黑木耳、白木耳跟雪耳都是中式湯水或糖水常見的食材，這三款食用菌都被形容為是營養豐富的食用菌，雪耳更被稱為「平民燕窩」，消委會556期就按測試市面上28款乾製黑木耳、白背木耳（白木耳）和雪耳樣本的營養價值、食用安全等，發現在雪耳類中價值$13.9的御萬家雪耳完勝$99樓上，各種食用菌都並非越貴越好。Yahoo Food ・ 1 天前
調酒食譜｜梅酒該怎麼喝才好喝
幾個月前我示範如何浸梅酒,現在差不多四個月了,不知大家有沒有試過你浸啲梅酒味道如何 我最愛嘅梅酒飲法係加冰,其實梅酒還有很多不同的飲法! 今次我想介紹給大家另一種梅酒嘅飲法: 梅酒 + 梅醬 https://www.facebook.com/Uncle-Ray-Food-Lab-104753544660685Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
止咳湯水食譜│30款潤肺止咳化痰/舒緩喉嚨痛/增強抵抗力湯水食療
季節性流感高峰期又到，最近感冒菌肆虐，不幸中招的話，少不免需要止咳湯水調理，幫助舒緩喉嚨痛及潤肺止咳化痰；而沒有中招的人，也需要時刻小心預防感冒並增強自身抵抗力，飲健脾益肺湯水作食療就最好不過！萬一中了新冠肺炎，出現疲勞/腦霧/喉嚨受損等「長新冠」（Long COVID）後遺症都可以藉湯水食療舒緩癥狀。為了幫助大家對抗流感及疫症，Yahoo Food為你整合的30款止咳湯水食譜及增強抵抗力湯水食療，即看食譜：Yahoo Food ・ 3 小時前
2026年的「七雄」：這3家AI巨擘勝出機會最高
如今2026年開局，投資者難免關心這一組股份在未來數個月的表現潛力。以下3家AI巨擘有望成為當中的最大贏家HK MoneyClub ・ 19 小時前
【崇光百貨 x 救世軍】捐贈衣物換 $50現金券（即日起至16/02）
崇光百貨與救世軍舉辦「衣物捐贈計劃」，SOGO Rewards 會員凡於崇光銅鑼灣店 1/F、3/F 或 6/F 捐贈八成新至全新衣物後，並追蹤 Instagram @sogo_fashion_style，即可獲贈 $50 電子現金券。電子現金券可於 1/F 至 6/F 指定專櫃單一購物滿淨值 $500，即可作 $50 現金使用。YAHOO著數 ・ 1 小時前
金價屢創新高 香港民眾排隊賣金套現 投資公司1月業績已追平全年
隨著國際金價不斷刷新歷史新高，香港居民紛紛湧向當地黃金回收店，趁勢變現套現，也有人認為這波漲勢仍有進一步上行空間。 國際現貨金價1月26日每盎司突破5100美元（約新台幣16萬元），延續2025年全年累計上漲62%的強勁走勢。金價屢創新高，促使不少香港居民選擇在此時賣出手中黃金。 路透記者直擊位於香港中環商業區的「忠記」金舖外出現排隊人潮，數十名民眾在店外等候數小時，準備將黃金與白銀兌換成現金。民眾將手鐲、項鍊、小型擺件與金條放上秤盤，由店員逐一計算回收價格。 退休人士譚小姐將結婚時收到的金飾賣出，並表示「一定還會再漲，現在社會這麼混亂、世界又這麼不穩定」。而在業界打滾超過50年的79歲金匠劉先生則指出，自己從未見過如此熱絡的市況，直言「川普現在這個樣子，金價一定會繼續漲，不會跌」。 瑞士投資公司行政經理利特曼指出，2026年1月的營業額，已達到過去某些年分一整年的水準，是他近20年職涯中最忙碌的時期之一。他表示，去年已是公司第二繁忙的一年，而今年看來將更加忙碌，但黃金供應短缺成為最大挑戰。 分析指出，這波金價破紀錄的漲勢，主要受到各國央行為降低對美元依賴而持續買進黃金，以及在川普第二任期下，全球局勢動盪，投資人對避險資產需求全面升溫所推動。Yahoo 國際通 ・ 13 小時前
麵包食譜｜抹茶紅豆包
抹茶紅豆包 色香味俱全，來個簡單快捷的小甜點。 Matcha red bean bunCook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
甜品食譜 ｜簡易椰汁紅豆西米露🥥🍨
香濃椰汁配綿密紅豆，再加上QQ西米，冰冰涼涼真係超解暑～ 材料簡單、做法唔複雜，新手都一定成功，自己煮仲可以自由調甜度，夏天一大碗真係好滿足！Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
小菜食譜｜蘿蔔芹菜沙鯭煲
鄰居送了一條超大沙鯭魚足夠食兩餐，先介紹第一餐蘿蔔芹菜沙鯭煲，先食魚再用湯底打邊爐，新鮮泥鯭魚魚肉特別鮮甜。Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
吐司食譜｜牛奶咖啡吐司
牛奶咖啡吐司 充滿咖啡香氣！ Coffee n Milk breadCook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
東記私房菜慘遇「60人霸王餐」騙局！老闆報警揭悲慘內情 $180急售鮑魚龍躉獲網民力撐：一晚即爆滿
香港飲食業經營艱難，最怕遇到「西客」走數！位於觀塘的私房菜「東記私房菜」，其老闆兼前資深廣告人姚冠東，日前在社交平台發文求助，指遭遇一名舊客預訂60人宴席後竟無力付款，變相食「霸王餐」。事件最終驚動警方，亦揭開了該名食客背後疑似墮入桃色陷阱的悲慘故事。為了不浪費大量珍貴食材，老闆以$180成本價呼籲街坊「幫手食」，結果引發大量網民熱烈響應！Yahoo Food ・ 1 小時前
馬生陪五索睇BLACKPINK演唱會 被網民大讚好有愛：呢種男人真係好難得
坐擁百億身家嘅大生銀行主席馬清鏗與網紅「五索」（鍾睿心）發展婚外情已有10年，二人近年愈愛愈高調。五索曾分享與馬生嘅甜蜜生活大放閃，馬生又不理會形象幫手買私密用品，認真寵愛女友。近日，馬生陪五索去睇韓國女團BLACKPINK全球巡演《Deadline》香港站，獲網民大讚：「好有愛。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
珍惜生命｜太古城23歲女寓所自縊亡 現場檢獲遺書
昨日(27日)晚上10時許，一名女子在柴灣太古城海景花園雅蓮閣一單位房間上吊，家人發現遂將她解下及報警。人員接報到場，該名23歲姓湯女子現場被證實死亡。初步調查相信她曾以一條長約31米的登山繩上吊。警方於現場有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據悉，有人近日受情緒問題困擾。am730 ・ 1 天前
秀茂坪居屋單位違規掛物駁燈籠 法團嚴厲譴責擬申禁制令
秀茂坪居屋曉麗苑旗下法團第八屆管委會於社交平台發帖，譴責其中一單位業主，指其在公共走廊天花食水喉管懸掛個人物品，並在屋外接駁有電力裝置的燈籠，嚴重違反大廈公契，及對大廈安全構成嚴重威脅，法團已委託律師正式向該單位業主發出警告信，若不移除將入稟法院採取進一步法律行動，包括申請禁制令。am730 ・ 19 小時前
2026馬年12生肖幸運色，雲文子開運指南！屬馬本命年必備黑、紅色增運，這3個生肖要化太歲穿什麼顏色？
農曆新年2026今年大年初一會在2月17日，也表示2026馬年轉眼就到，各位準備好迎接這個赤馬年未呢？2026年12生肖運勢相信大家都開始留意，當中都會有相應的12生肖幸運色又是什麼呢？犯太歲的朋友又可以配什麼飾物或是穿什麼色來化解兼增運呢？邀請到雲文子師傅來為大家帶來2026馬年幸運色增運指南！Yahoo Style HK ・ 1 天前
10隻手指「戒指戴法」全攻略！戴啱位置助轉運、旺夫、脫單，戴左手「這手指」原來解「不婚主義」？
戴戒指戴啱位好重要！以下為您詳細拆解「十指戒指戴法」的深層寓意，助你掌握權勢、財富與愛情。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」 親子溫馨畫面曝光
1月25日，有網友在上海迪士尼樂園巧遇黃曉明與Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿同遊。兩人雖已離婚4年，但當天互動自然、默契十足，一家三口久違同框引起討論。姊妹淘 ・ 1 天前
「維多利亞妹」爆紅到底是什麼？2026新興形容香港女生的網絡潮語，比「港女」、「MK妹」增添優雅感
「維多利亞妹」到底是甚麼？Threads 現正熱議最新網絡潮語「維妹」，並指有機會取代「港女」和「MK妹」，成為最新的香港女生代表詞。不少脆友十分滿意新稱號，直指『「維多利亞妹」呢個名真係一絕，優雅又串咀』，一起來「維妹」的由來吧！Yahoo Style HK ・ 5 小時前