椰風伴歌聲，萬人赴三亞：一場文旅與消費的雙向奔赴

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月1日 - 11月24日，楊宗緯的歌聲劃破三亞夜空，近1.1萬名百勝中國餐廳經理的歡呼聲與椰林濤聲交相輝映。這場百勝中國餐廳經理嘉年華盛典的精彩環節，不僅為三亞夜空增添亮色，更成為海南文旅熱潮中有代表性的鮮活註腳。



據了解，為期數天的嘉年華盛典以三亞為核心落腳地，萬名餐廳經理既實地探訪海南消費市場的潛力與特色，也深度沉浸本地文旅體驗：從三亞灣免稅商場的 「全球購」熱潮，到崖州古城的非遺文化街區，從椰林環繞的特色民宿到煙火氣十足的海鮮市集，全方位感受三亞「文旅 + 消費」的多元魅力。



此次盛典期間，百勝中國同步舉辦了冠軍挑戰賽頒獎典禮等重要活動，對表現突出的優秀員工予以隆重表彰，既彰顯了企業對員工價值的認可與激勵，也為這場文旅消費盛宴增添了職場榮耀與奮進氛圍。



作為國際旅遊消費中心核心區，三亞正以「免稅 + 文旅」的多元矩陣吸引全球目光，而餐廳經理的集中到訪，更直接點燃當地住宿、餐飲、零售等消費鏈條。 他們在免稅店感受全球購帶來的時尚潮流，在濱海景區見證的碧海藍天下的遊人如織，正是三亞文旅產業「流量 - 消費 - 產業」轉化鏈條的生動寫照。



去年7月，三亞市旅遊和文化廣電體育局、三亞市商務局、三亞市財政局聯合印發《三亞市加強文體旅商展聯動進一步促進消費的若干措施》，在《海南省進一步促進文體旅商展聯動擴大消費若干措施》的基礎上「錦上添花」，通過支援大型演唱會、音樂節，支援離島免稅企業促消費等16條政策措施， 挖掘、刺激和釋放文體旅商展領域消費潛力，進一步促進旅遊消費提檔升級，助推三亞經濟社會高質量發展。



在政策的加持下，三亞市文旅市場被進一步激活，並持續為消費者豐富旅遊供給、優化消費體驗。根據今年5月央視財經欄目——《美好生活大調查》的數據顯示，三亞是「年輕人最嚮往的地級市」旅遊地，已經成為Top級的熱帶度假天堂。



不少參與本次盛典的經理表示，原本只是抱著參與盛典的心態而來，卻被三亞的文旅魅力、新鮮地道的海鮮風味和靠譜的服務質感圈粉，不僅當場規劃了後續的家庭度假行程，還打算把三亞的海鮮市集、非遺街區等寶藏點位通過社交平台分享給更多人。



這場雙向奔赴的文旅與消費邂逅，既讓百勝中國員工收獲了難忘的體驗，更印證了三亞「文旅 + 服務 + 美食」三位一體的強大吸引力，為海南國際旅遊消費中心建設寫下了生動的一筆。

Hashtag: #Sanya



發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於百勝中國

百勝中國是中國最大的餐飲公司，以「讓生活更有滋味」為使命。公司在中國超過2,400個城市經營六個品牌超16,000家餐廳。肯德基和必勝客是西式快餐和西式休閒餐飲領域的領先品牌。百勝中國與百年意大利品牌Lavazza合作，在中國探索及發展拉瓦薩咖啡概念。公司旗下還有中式餐飲品牌小肥羊和黃記煌。塔可鐘提供創新墨西哥風味食品。百勝中國擁有世界一流的數字化供應鏈體系，包括覆蓋全國的龐大物流中心網路和自有供應鏈管理系統。強大的數字化能力和會員計劃讓公司能夠更快觸達顧客，提供更好的服務。作為財富500強企業，百勝中國的願景是成為全球最創新的餐飲先鋒。欲了解更多資訊，請查詢

http://ir.yumchina.com

。





新聞稿由客戶提供

