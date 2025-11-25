楊丞琳壓力大錄音室爆喊 恨回台開騷：是從小生長的地方！

【on.cc東網專訊】台灣歌手楊丞琳早前因接受手術而返台修養，最近她帶着新作品回到舞台，適逢是她出道25周年，對於即將開展的巡唱，楊丞琳表示希望可以在台灣開唱：「只要場館有時間，我也非常希望把新巡演帶回台灣。台灣是我從小生長的地方，也非常想念台灣的歌迷。上一次見面已經是2年前了，不想讓大家等太久」。

日前她釋出製作歌曲的幕後花絮，盡訴背後辛酸。未知是否最近壓力太大，楊丞琳坦言雖然休息了一段時間，但錄音前一晚突然緊張到難以入眠，「不知道為甚麼有點…怪怪的」，錄音期間果然效果不如理想，被製作人叫停中斷錄製。楊丞琳忍不住情緒湧現，突然爆喊：「其實剛剛戴耳機要聽自己唱歌，是很害怕的，其實我覺得自己好像突然間不會唱歌，就是沒辦法相信自己。」她表示自己曾夢見左邊耳朵失聰，令她感到相當恐懼。

最終在製作人的開導下，她完成了整首歌的錄製，唱完後即忍不住再度落淚，歌迷在留言區表示心痛：「看到丞琳流淚也跟着眼眶泛淚，我覺得妳真的很棒，前陣子的流言蜚語讓妳承受得很辛苦」、「很虐心，丞琳要相信自己 有我們在」、「謝謝妳願意把這段低潮分享給我們並唱進歌里」。

