楊偲泳激罕晒與張振朗甜蜜互動 網民：被閃盲了！

【on.cc東網專訊】張振朗與楊偲泳（Renci）於2019年被網民踢爆着情侶裝遊日本拍拖，之後公開戀情，二人一直愛得低調，只是偶爾在社交平台放閃，例如楊偲泳在去年情人節上載「男友視角」照片，寫道：「角色限定 售完即止！」令張振朗宣示主權留言：「我買！」二人拍拖6年，早已融入朋友圈，張振朗都會帶楊偲泳出席好友飯局。近日，二人與一班朋友到嘉年華玩樂，楊偲泳更罕有地於社交網限時動態分享與張振朗和朋友的合照。

楊偲泳共分享3個限時動態，首先是一段玩小心觸電機遊戲的影片，影片中影住他們其中一名友人成功通過高難度遊戲，在旁嘅張振朗與楊偲泳即時興奮得大叫及手舞足蹈。之後楊偲泳上載自己拎住4大袋公仔的打卡照，大晒戰利品；另外又分享大合照，從合照中看到，每個人手上都抱住袋公仔，收穫滿滿，而楊偲泳與張振朗就企在最旁邊，露出滿足笑容，不少網民都指自己被閃盲。

